Не верю глазам: пропавший соратник Фирташа у Офиса Зеленского взволновал украинцев (фото)

Дмитрий Торнер, являясь гражданином Молдовы, не раз менял фамилии

Представители Офиса президента или даже сам Владимир Зеленский могли зимой встречаться с "человеком" бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Такой информацией поделились журналисты "Схем", проанализировав полученные снимки и устроив расследование.

Торнер на выходе из ОП 3 февраля 2021 года

На фото изображен Дмитрий Торнер — на выходе из ОП. Заснять "гостя" президентской администрации удалось 3 февраля. Казалось бы, что такого необычного в чьем-то визите к главе государства? Впрочем, как выяснили журналисты, за Дмитрием Торнером тянется достаточно длинная и витиеватая цепочка сомнительных "побед".

Для начала отметим, что Торнер — не настоящая его фамилия. На деле Дмитрий Некрасов является молдаванином, сбежавшим из тюрьмы. Он находится в международном розыске, а с 2019 года его разыскивает и Украина. На территории Молдовы мужчина не раз менял свой паспорт, а соответственно и имена.

Торнер находится в розыске

Все в том же 2019-м его засняли вместе с Дмитрием Фирташем в Вене, когда тот был на суде насчет экстрадиции в Америку. Решения Фемиды бизнесмен тогда ожидал вместе с Торнером-Некрасовым (справа) и еще одной одиозной личностью — Сергеем Левочкиным (слева).

Фирташ с Торнером и Левочкиным

Также, по информации "Схем", "Торнер" мог быть замешан в поисках компромата на нынче президента США Джозефа Байдена для адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Впрочем, несмотря на много неоднозначных кейсов, связанных с именем Дмитрия Торнера-Некрасова, в Офисе президента отказались комментировать для журналистов цель встречи с этим человеком. Как и то, почему он не был задержан, раз находится в международном розыске.

Многие пользователи сети уже высказали свое возмущение таким фактом:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого в ОП готовят на роль нового руководителя Нацбанка Украины.