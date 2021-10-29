Не вірю очам: зниклий соратник Фірташа біля Офісу Зеленського схвилював українців (фото)

Дмитро Торнер, будучи громадянином Молдови, неодноразово змінював прізвища

Представники Офісу президента чи навіть сам Володимир Зеленський могли взимку зустрічатися з "людиною" бізнесмена Дмитра Фірташа.

Такою інформацією поділилися журналісти "Схем", проаналізувавши отримані знімки та влаштувавши розслідування.

Торнер на виході з ОП 3 лютого 2021 року

На фото зображено Дмитра Торнера — на виході з ОП. Зняти на камеру "гостя" президентської адміністрації вдалося 3 лютого. Здавалося б, що такого незвичайного у чиємусь візиті до глави держави? Втім, як з’ясували журналісти, за Дмитром Торнером тягнеться досить довгий і хитромудрий ланцюжок сумнівних "перемог".

Для початку зазначимо, що Торнер — не справжнє прізвище. Насправді Дмитро Некрасов є молдаванином, який втік із в’язниці. Він перебуває у міжнародному розшуку, а із 2019 року його розшукує й Україна. На території Молдови чоловік неодноразово змінював свій паспорт, а відповідно й імена.

Торнер знаходиться в розшуку

Все того ж 2019-го його сфотографували разом із Дмитром Фірташем у Відні, коли той був на суді щодо екстрадиції до Америки. Рішення Феміди бізнесмен тоді чекав спільно із Торнером-Некрасовим (праворуч) та ще однією одіозною особистістю — Сергієм Льовочкіним (ліворуч).

Фірташ із Торнером та Льовочкіним

Також, за інформацією "Схем", "Торнер" міг бути причетний до пошуків компромату на нині президента США Джозефа Байдена для адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Втім, незважаючи на багато неоднозначних кейсів, пов’язаних з ім’ям Дмитра Торнера-Некрасова, в Офісі президента відмовилися коментувати для журналістів мету зустрічі з цією людиною. Як і те, чому його не було затримано, хоча він і перебуває у міжнародному розшуку.

Чимало користувачів мережі вже висловили своє обурення таким фактом:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, кого у ОП готують на роль нового керівника Нацбанку України.