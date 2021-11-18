У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)

Большинство депутатов снимали происходящее на телефон

Не без происшествий прошло внеочередное заседание Верховной Рады вечером, 18 ноября. Во время работы депутатов в зале произошло задымление возле одного из пультов для голосования.

Подробностями и эксклюзивными видео поделились корреспонденты "Телеграфа".

Как уже известно, "сдался" пульт Артема Нагоевского, одного из "Слуг народа". На видео четко видно, как большинство народных избранников вместо того, чтобы помочь ликвидировать начинающийся пожар, просто фотографируют происходящее.

Как отметил в своем Telegram-канале представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк, с задымлением все же удалось справиться. Загорание потушили с помощью огнетушителя, который принес депутат Егор Чернов (тоже "Слуга народа").

Случившееся стало причиной перерыва внеочередного заседания. За 15 минут спикер Рады Руслан Стефанчук велел разобраться, в чем причины такого задымления.

Впрочем, это не помогло: сразу после возвращения депутатов в зал было объявлено о досрочном прекращении заседания.

В сети уже предполагают, что в парламенте замкнуло электропроводку. Некоторые шутят, что голосования в Раде не выдерживает даже техника.

Видео: "Телеграф", Юлия Забелина и Ян Доброносов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ранее 18 ноября заседание парламента уже приходилось прерывать. В прошлый раз причиной стал скандал между нардепами.