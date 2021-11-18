У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)

Більшість депутатів знімали те, що відбувається, на телефон

Не без подій відбулося позачергове засідання Верховної Ради ввечері, 18 листопада. Під час роботи депутатів у залі сталося задимлення біля одного із пультів для голосування.

Подробицями та ексклюзивними відео поділилися кореспонденти "Телеграфа".

Як уже відомо, "здався" пульт Артема Нагоєвського, одного із "Слуг народу". На відео чітко видно, як більшість народних обранців замість того, щоб допомогти ліквідувати пожежу, просто фотографують те, що відбувається.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі представник фракції "Голос" Ярослав Железняк, із задимленням все ж таки вдалося впоратися. Загоряння загасили із допомогою вогнегасника, який приніс депутат Єгор Чернов (теж "Слуга народу").

Те, що сталося, стало причиною перерви позачергового засідання. За 15 хвилин речник Ради Руслан Стефанчук наказав розібратися, в чому причина такого задимлення.

Утім, це не допомогло: одразу після повернення депутатів до зали було оголошено про дострокове припинення засідання.

У мережі вже припускають, що у парламенті замкнуло електропроводку. Дехто жартує, що голосування в Раді не витримує навіть техніка.

Відео: "Телеграф", Юлія Забєліна та Ян Доброносов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що раніше 18 листопада засідання парламенту вже доводилося переривати. Минулого разу причиною став скандал між нардепами.