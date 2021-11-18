Рус

У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу" Новина оновлена 18 листопада 2021, 17:38
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу"

Більшість депутатів знімали те, що відбувається, на телефон

Не без подій відбулося позачергове засідання Верховної Ради ввечері, 18 листопада. Під час роботи депутатів у залі сталося задимлення біля одного із пультів для голосування.

Подробицями та ексклюзивними відео поділилися кореспонденти "Телеграфа".

Як уже відомо, "здався" пульт Артема Нагоєвського, одного із "Слуг народу". На відео чітко видно, як більшість народних обранців замість того, щоб допомогти ліквідувати пожежу, просто фотографують те, що відбувається.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі представник фракції "Голос" Ярослав Железняк, із задимленням все ж таки вдалося впоратися. Загоряння загасили із допомогою вогнегасника, який приніс депутат Єгор Чернов (теж "Слуга народу").

Те, що сталося, стало причиною перерви позачергового засідання. За 15 хвилин речник Ради Руслан Стефанчук наказав розібратися, в чому причина такого задимлення.

Утім, це не допомогло: одразу після повернення депутатів до зали було оголошено про дострокове припинення засідання.

У мережі вже припускають, що у парламенті замкнуло електропроводку. Дехто жартує, що голосування в Раді не витримує навіть техніка.

Відео: "Телеграф", Юлія Забєліна та Ян Доброносов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що раніше 18 листопада засідання парламенту вже доводилося переривати. Минулого разу причиною став скандал між нардепами.

Теги:
#Верховна Рада #Пожежа #Голосування #Слуга народу
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Суспільство
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Категорія
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу"
У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)
Дата публікації
Категорія
Роман Лещенко не знав про ймовірну загрозу для свого життя
"Якщо ви його "крякнете", я не проти": на міністра Лещенка планувався замах
Дата публікації
Категорія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)