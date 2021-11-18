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Засідання Ради перервали через скандал: що сталося (ексклюзивні фото)

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Олена Волкова Олена Волкова
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Нардепи від "Євросолідарності" та "Батьківщини" атакували президію Новина оновлена 18 листопада 2021, 14:06
Нардепи від "Євросолідарності" та "Батьківщини" атакували президію

Стефанчуку довелося оголосити про перерву через "атаку" президії

У четвер, 18 листопада, у Раді не обійшлося без скандалу. Слідом за ухваленням проекту постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивства нардепа Антона Полякова, за який проголосувало 322 парламентарі, мали розглянути проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Проте до цього справа не дійшла: нардепи від "Євросолідарності" та "Батьківщини" почали протестувати.

Про це передає із зали засідань ВРУ кореспондент "Телеграфа".

Скандал у Раді
Скандал у Раді

Так, у партії Євролідарність заявили, що їм потрібно дати можливість обговорити поправки.

Протестувати розпочала партія "Євросолідарність"
Протестувати розпочала партія "Євросолідарність"

А нардеп від політсили "Батьківщина" Сергій Власенко заявив, що питання не повинні розглядати в принципі, оскільки у парламенті за два дні до засідання не роздали таблиці, чим порушили регламент.

У результаті нардепи вийшли до президії, наробивши шуму, і речник Руслан Стефанчук оголосив про 15-хвилинну перерву.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше нардепи ухвалили у першому читанні законопроект, який у народі вже прозвали "Вовиною тисячею".

Теги:
#Батьківщина #Скандал #Рада #Руслан Стефанчук #Євросолідарності
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