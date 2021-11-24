В Telegram-канале умершего нардепа Полякова появился новый пост: кто автор и в чем суть

Автором публикации оказалась Анна Скороход, на которой умерший нардеп планировал жениться

Спустя почти два месяца после загадочной смерти народного депутата Антона Полякова в его Telegram-канале появилась новая публикация. Читателям предлагается решить дальнейшую судьбу канала.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на соответствующее сообщение.

От имени умершего народного избранника написала Анна Скороход, которую связывали с Поляковым романтические отношения. В сообщении говорится, что Telegram-канал для Антона Полякова был "важной площадкой для выражения своего мнения и донесения истины", а также возможностью "говорить правду".

Новый пост в Telegram Антона Полякова

Читателям канала, которых даже после смерти депутата насчитывается около 12 тысяч, Анна Скороход предложила "определить дальнейшую судьбу канала". Из вариантов предлагается:

заморозить канал и оставить все как есть

"продолжать дело" Антона Полякова и вести его как новостной ресурс

превратить его в информационную площадку по освещению новостей вокруг расследования обстоятельств гибели нардепа.

К слову, менее чем за час в голосовании приняли участие две тысячи человек, из которых 12% предлагали заморозить канал, 34% считают, что на канале следует писать о расследовании убийства нардепа, а еще 54% за то, чтобы канал стал новостным ресурсом.

Результаты опроса

Напомним, народный депутат Антон Поляков умер 8 октября — ему стало плохо в такси, которое остановили случайно. Реанимация не помогла спасти жизнь мужчине. Полиция заявила, что в крови политика обнаружили алкоголь, метадон и димедрол. Официальной причиной смерти признали острую ишемическую болезнь сердца.

Далеко не все согласились с тем, что смерть Полякова была случайностью – его коллеги заявили, что нардепа убили. В частности, так считает его избранница Анна Скороход. К слову, о любовной связи Полякова с коллегой по Совету Анной Скороход стало известно случайно, ведь оба были в отношениях совсем с другими людьми, а Поляков даже не был официально разведен.

Из последнего, что удалось установить следствию, это личность человека, с которым Поляков встречался перед смертью. Также "Телеграф" рассказывал о возможных причинах личной встречи Антона Полякова с иностранным хакером.