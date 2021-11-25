Эра Омельченко в Киеве: чем запомнился бывший мэр столицы, скончавшийся от COVID-19

Омельченко умер от COVID-19 в возрасте 83 лет

От осложнений коронавирусной инфекции в четверг, 25 ноября, скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Он руководил столицей Украины в течение 7 лет (с 1999 по 2006 годы) и за это время снискал себе славу "архитектора проблем".

Чем запомнилось время правления Омельченко в Киеве выяснял "Телеграф".

Образование и начало карьеры

Александр Омельченко родился в Винницкой области — в селе Зозив Липовецкого района, однако в довольно юном возрасте он переехал в Киев, где позже стал городским головой и остался до последнего дня своей жизни.

Образование Омельченко получил в двух столичных вузах – Киевском инженерно-строительном институте и Институте народного хозяйства (ныне – Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Киевский национальный экономический университет). По их завершению служил в Вооруженных силах, а затем ушел в работу на столичных предприятиях.

Работал Омельченко на "Главкиевгорстрое" (сейчас — "Киевгорстрой") простым бетонщиком, а со временем дорос до должности директора завода железобетонных изделий и инженера комбината. А в 1987 году еще и был первым заместителем руководителя этого предприятия.

Уже в 1989-1990-х годах Александр Омельченко стал начальником "Госстроя" УССР, а в 1990-м занял кресло председателя исполкома Киевского городского совета. В 1992 году стал директором "Киевреконструкции".

"Эра Омельченко" в Киеве

С августа 1996 года по апрель 2006 года Александр Омельченко был председателем Киевской городской государственной администрации, а с мая 1999 по апрель 2006-го — городским главой Киева.

Впервые мэром Омельченко избрали депутаты, а в последующие два раза он становился городским головой благодаря голосам киевлян. На первых выборах Омельченко победил на выборах Григория Суркиса, на вторых — Леонида Кучму, пытавшегося отправить его на пенсию. Александр Омельченко возглавлял столицу до 2006 года, пока на очередных выборах не уступил кресло Леониду Черновецкому.

В том же году президент Украины Виктор Ющенко издал указ об освобождении Омельченко от должности главы КГГА, тем самым завершив "Эру Омельченко" в Киеве.

Стоит отметить, что на этом политическая деятельность Омельченко не закончилась и в 2007 году он получил депутатский мандат и стал нардепом, а уже в 2014 году пытался снова стать городским головой Киева, однако не получилось. В 2015 году Омельченко стал депутатом Киевского городского совета. А в 2020 году была еще одна попытка победить в избирательной гонке столицы, однако она снова не увенчалась успехом.

Сан Саныч — "архитектор проблем"

Многие киевляне помнят Александра Омельченко как Сан Саныча, который за время своего правления немало сделал для развития Киева, однако было и много скандалов. Именно из-за них Омельченко присудили звание "архитектора проблем Киева".

Так, больше всего критики Омельченко связаны со сделками вокруг столичных земель и сносом памятников архитектуры. Не стыдился тогдашний мэр и протягивания родственников в чиновничий аппарат.

Очень громкий скандал Сан Саныча был в 2002 году — тогда его и еще несколько чиновников подозревали в превышении служебных полномочий.

А уже в октябре 2004 года Омельченко обвинили в незаконной раздаче земли в заповедной зоне. Речь идет о территории базы отдыха "Пуща-Водица", которую Киевсовет передал ряду депутатов и министров.

Попал Омельченко и в скандал с плиткой, которую ежегодно возобновляли по всему Киеву, чтобы в следующем году снова делать то же самое. Однако доказать коррупционную составляющую подобных тендеров на благоустройство столицы так и не удалось.

Было и несколько резонансных ДТП с участием Сан Саныча — в 2009 году он насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Дело закрыли, ведь политик выплатил семье погибшего под колесами его Mitsubishi Pajero немалую компенсацию. Также автомобиль Омельченко сбил женщину в 2015 году. Тогда вину на себя взял водитель политика.