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Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Омельченко руководил столицей Украины 7 лет Новость обновлена 25 ноября 2021, 16:25
Омельченко руководил столицей Украины 7 лет

Александру Омельченко было 83 года, и он не смог победить осложнения ковида

В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет скончался экс-мэр Киева Александр Омельченко.

О смерти политика сообщили его близкие, соболезнования которым выразили известные политики, в том числе мэр Виталий Кличко.

Ранее он сообщал о том, что Омельченко был инфицирован коронавирусом и болезнь протекала непросто — политика пришлось госпитализировать. Увы, экс-мэр не смог преодолеть последствия болезни.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", — написал мэр Виталий Кличко.

Кем был Александр Омельченко

Александр Омельченко был Героем Украины
Александр Омельченко был Героем Украины

Александр Омельченко был уроженцем Винницкой области, однако в юном возрасте переехал в столицу учиться и остался здесь до последнего дня.

Он возглавлял Киев на протяжении 7 лет: с 1999 по 2006, проиграв на выборах Леониду Черновецкому.

В 2007 году политик стал нардепом ВРУ от блока "Наша Украина — Народная самооборона" и председателем Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Был Героем Украины, кандидатом наук и хоккейным функционером.

У Омельченко остались жена и двое сыновей.

Напомним, что по той же причине в Харькове на днях не стало известного скульптора — народного художника Украины, заслуженного художника Украины и Азербайджана, педагога Сейфаддина Гурбанова. Ему было 59 лет и он не смог пережить осложнения коронавируса.

Также "Телеграф" писал, что коронавирус унес жизнь писателя Владимира Рутковского.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Александр Омельченко #Коронавирус
Омельченко руководил столицей Украины 7 лет
Киев
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Омельченко руководил столицей Украины 7 лет
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