Искали замену Зеленскому? Ахметов находился в Вильнюсе в одно время с Гордоном, Аваковым, Комаровским и Шустером - расследование
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 381
В литовской столице могли пересечься пути известного бизнесмена и украинских политиков.
Фото бывшего главы министерства внутренних дел Арсена Авакова от 22 ноября заинтриговало сеть. На нем он и еще несколько медийных лиц, среди которых телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский совместно позируют фотографу. Это фото было сделано на праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе.
Но журналистам "Украинской правды" удалось выяснить, что в это же время в Вильнюсе был и бизнесмен Ринат Ахметов. С намеком на фильм Тарантино программа называется "Однажды в Вильнюсе". Но с сюжетом комедии она имеет мало общего.
Журналисты выяснили, что борт Рината Ахметова вылетел сначала в Париж, а затем в Вильнюс. Гости дня рождения не подтверждали встречи с Ахметовым, но в "Украинской правде" напомнили про более ранее переговоры в Вене Виталия Кличко и Петра Порошенко с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
По мнению журналистов в Вильнюсе могли обсуждаться кандидаты на парламентские и президентские выборы.
Ранее "Телеграф" писал, что именно Ахметова, по мнению президента Владимира Зеленского, пытаются втянуть в госпереворот в Украине, который, предположительно, назначен на 1 декабря.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-