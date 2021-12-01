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Искали замену Зеленскому? Ахметов находился в Вильнюсе в одно время с Гордоном, Аваковым, Комаровским и Шустером - расследование

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Постер программы "Украинской правды" Новость обновлена 01 декабря 2021, 07:42
Постер программы "Украинской правды"

В литовской столице могли пересечься пути известного бизнесмена и украинских политиков.

Фото бывшего главы министерства внутренних дел Арсена Авакова от 22 ноября заинтриговало сеть. На нем он и еще несколько медийных лиц, среди которых телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский совместно позируют фотографу. Это фото было сделано на праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе. 

Но журналистам "Украинской правды" удалось выяснить, что в это же время в Вильнюсе был и бизнесмен Ринат Ахметов. С намеком на фильм Тарантино программа называется "Однажды в Вильнюсе". Но с сюжетом комедии она имеет мало общего. 

Журналисты выяснили, что борт Рината Ахметова вылетел сначала в Париж, а затем в Вильнюс. Гости дня рождения не подтверждали встречи с Ахметовым, но в "Украинской правде" напомнили про более ранее переговоры в Вене Виталия Кличко и Петра Порошенко с бизнесменом Дмитрием Фирташем. 

По мнению журналистов в Вильнюсе могли обсуждаться кандидаты на парламентские и президентские выборы. 

Ранее "Телеграф" писал, что именно Ахметова, по мнению президента Владимира Зеленского, пытаются втянуть в госпереворот в Украине, который, предположительно, назначен на 1 декабря.

Теги:
#Вильнюс #Ринат Ахметов #Арсен Аваков #Госпереворот
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