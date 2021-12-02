Укр

Дело Вороненкова: спустя четыре года суд Киева огласил приговор для пособников убийства

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Денис Вороненков Новость обновлена 02 декабря 2021, 18:14
Денис Вороненков

Одного из подозреваемых полностью оправдали

Спустя почти четыре года после убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, которого 23 марта застрелили в самом центре Киева, Шевченковский райсуд Киева огласил приговор для пособников убийства.

Как сообщил журналист Виталий Губин в Facebook, 12 лет заключения получил Ярослав Тарасенко, который был водителем киллера, стрелявшего в Дениса Вороненкова.

Кроме того, суд оправдал Александра Лося, которого подозревали в слежке за экс-депутатом и называли вероятным заказчиком убийства.

Стоит отметить, что Киевская городская прокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда в части оправдания Александра Лося, поскольку прокуроры считают его необоснованным.

Прокуратура будет обжаловать решение суда по делу Вороненкова
Прокуратура будет обжаловать решение суда по делу Вороненкова

Напомним, что Дениса Вороненкова убили 23 марта на входе в 5-звездочный отель "Премьер-Палас" на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве. Киллер совершил около 8 выстрелов в сторону Вороненкова, и 4 пули попали в него — три в живот и одна в шею. Охранник экс-депутата успел ранить киллера и тот скончался в больнице.

Вороненкова застрелили на входе в отель в центре Киева
Вороненкова застрелили на входе в отель в центре Киева
В экс-депутата Госдумы РФ попало 4 пули
В экс-депутата Госдумы РФ попало 4 пули
Он скончался на месте происшествия
Он скончался на месте происшествия
Охранник экс-нардепа ранил киллера, убившего Вороненкова
Охранник экс-нардепа ранил киллера, убившего Вороненкова

Позже правоохранительным органам удалось установить, что убийцей Вороненкова был Павел Паршов, 1988 года рождения, уроженец города Севастополь. Он прошел в РФ обучение в школе для диверсантов, и год прослужил в подразделении Национальной гвардии Украины. Он умер в больнице.

В ходе расследования также были задержаны Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первого обвинили в слежке за убитым, второго подозревали в выполнении роля водителя. 

Круг подозреваемых в убийстве Вороненкова
Круг подозреваемых в убийстве Вороненкова

Напомним, что Вороненков был важным свидетелем ГПУ по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее "Телеграф" сообщал о самых громких убийствах в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы.

Теги:
#Киев #Убийство #Шевченковский суд #Приговор #Денис Вороненков
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