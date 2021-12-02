Справа Вороненкова: через чотири роки суд Києва оголосив вирок для посібників убивства

Одного із підозрюваних повністю виправдали

Майже через чотири роки після вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, якого 23 березня застрелили в самому центрі Києва, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок для посібників убивства.

Як повідомив Віталій Губін у Facebook, 12 років ув’язнення отримав Ярослав Тарасенко, який був водієм кілера, який стріляв у Дениса Вороненкова.

Крім того, суд виправдав Олександра Лося, якого підозрювали у стеженні за ексдепутатом та називали ймовірним замовником убивства.

Нагадаємо, що Дениса Вороненкова вбили 23 березня на вході до 5-зіркового готелю "Прем’єр-Палас" на перетині вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка у Києві. Кілер здійснив близько 8 пострілів у бік Вороненкова, і 4 кулі потрапили в нього — три в живіт і одна в шию. Охоронець ексдепутата встиг поранити кілера і той помер у лікарні.

Вороненкова застрелили на вході в готель у центрі Києва

В ексдепутата Держдуми РФ потрапило 4 кулі

Він помер на місці події

Охоронець екснардепа поранив кілера, який убив Вороненкова

Пізніше правоохоронцям вдалося встановити, що вбивцею Вороненкова був Павло Паршов, 1988 року народження, уродженець міста Севастополь. Він пройшов у РФ навчання у школі для диверсантів, і рік прослужив у підрозділі Національної гвардії України. Він помер у лікарні.

У ході розслідування також було затримано Олександра Лося та Ярослава Тарасенка. Першого звинуватили у стеженні за вбитим, другого підозрювали у виконанні ролі водія.

Коло підозрюваних у вбивстві Вороненкова

Нагадаємо, що Вороненков був важливим свідком ГПУ у справі про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича.

Раніше "Телеграф" повідомляв про найгучніші вбивства в Україні, до яких можуть бути причетні іноземні спецслужби.