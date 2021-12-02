Справа Вороненкова: через чотири роки суд Києва оголосив вирок для посібників убивства
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Одного із підозрюваних повністю виправдали
Майже через чотири роки після вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, якого 23 березня застрелили в самому центрі Києва, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок для посібників убивства.
Як повідомив Віталій Губін у Facebook, 12 років ув’язнення отримав Ярослав Тарасенко, який був водієм кілера, який стріляв у Дениса Вороненкова.
Крім того, суд виправдав Олександра Лося, якого підозрювали у стеженні за ексдепутатом та називали ймовірним замовником убивства.
Нагадаємо, що Дениса Вороненкова вбили 23 березня на вході до 5-зіркового готелю "Прем’єр-Палас" на перетині вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка у Києві. Кілер здійснив близько 8 пострілів у бік Вороненкова, і 4 кулі потрапили в нього — три в живіт і одна в шию. Охоронець ексдепутата встиг поранити кілера і той помер у лікарні.
Пізніше правоохоронцям вдалося встановити, що вбивцею Вороненкова був Павло Паршов, 1988 року народження, уродженець міста Севастополь. Він пройшов у РФ навчання у школі для диверсантів, і рік прослужив у підрозділі Національної гвардії України. Він помер у лікарні.
У ході розслідування також було затримано Олександра Лося та Ярослава Тарасенка. Першого звинуватили у стеженні за вбитим, другого підозрювали у виконанні ролі водія.
Нагадаємо, що Вороненков був важливим свідком ГПУ у справі про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Раніше "Телеграф" повідомляв про найгучніші вбивства в Україні, до яких можуть бути причетні іноземні спецслужби.
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