Шишов не перший: найгучніші злочини в Україні, до яких можуть бути причетні іноземні спецслужби

Резонансна смерть 26-річного білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві викликає чимало запитань. Поліція не виключає, що це було не само-, а просто вбивство. У мережі вважають, що з "суїцидом" могли допомогти іноземні спецслужби, і волають до вітчизняних ГУР і СБУ про активізацію роботи. Це не перший раз, коли гучний злочин в Україні пов'язують з діями агентів сусідніх держав. "Телеграф" нагадує про найрезонансніші історії, в контексті яких обговорювали так званий російський чи білоруський слід.

Вбивство Дениса Вороненкова

23 березня 2017 року центрі Києва біля готелю "Прем'єр Палас" був застрелений екс-депутат Державної думи Денис Вороненков, який переїхав разом з дружиною в Україні за півроку до цього. За його словами, він терпів переслідування владою за політичні погляди. У Генеральній прокуратурі заявляли, що Вороненкова вбили як свідка у справі про державну зраду Віктора Януковича й у справі про контрабанду і корупцію державних структур Росії. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко називав замовником вбивства росіянина Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка дружини Вороненкова оперної співачки Марії Максакової. За даними слідства, Тюрін пішов на злочин, маючи домовленості з російськими спецслужбами. Підтримувала спочатку цю версію і Максакова, але через два роки після смерті чоловіка заявила про економічний характер злочину. У цей момент до судді звернулася захист Тюріна і з 2019 року суд зняв звинувачення з фігуранта.

Підрив машини Олександра Хараберюша

31 березня 2017 загинув заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області Олександр Хараберюш, на рахунку якого десятки затримань російських агентів і терористів. Його авто підірвали в Маріуполі. Суд засудив до 12 років вбивцю Юлію Просолову, терористку так званого Центру спеціальних операцій "МГБ ДНР", яке курується російськими спецслужбами. У 2019 - передана в рамках обміну ув'язненими в Москву.

Загибель Максима Шаповала

При схожих обставинах був ліквідований командир підрозділу Головного управління розвідки генерал-майор Максим Шаповал в Солом'янському районі Києва 27 червня 2017 року. Як заявляв тодішній голова Служби безпеки Василь Грицак, організатор вбивства Шаповала і Хараберюша - російський контррозвідник, генерал-лейтенанта ФСБ Дмитро Мінаєв. Вибухівку під авто Шаповала закладав, за даними правоохоронців, ще один співробітник так званого Центру спеціальних операцій "МГБ ДНР" Олег Шутов.

Справа Павла Шеремета

Через 5 років з моменту вбивства журналіста, уродженця Білорусі та критика режиму Лукашенка Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля, заговорили про можливу причетність білоруського КДБ і Олександра Лукашенка. Оприлюднені цьогоріч записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі в 2008-2012 роках Вадима Зайцева свідчать, що спецслужби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість ліквідації Шеремета за допомогою вибухівки.

Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву

Однією з версій загибелі добровольця Аміни Окуєвої, авто якій обстріляли 30 жовтня 2017 року Київської області, також є дії російських спецслужб. Її чоловік, Адам Осмаєв, обвинувачений в Росії в замаху на президента Володимира Путіна, вижив.

Відзначимо, що Служба безпеки України регулярно рапортує про протидію контрагентам на території України. Зокрема, нещодавно був затриманий завербований російською розвідкою українець, викрита агентурна мережа ФСБ РФ на Херсонщині, заблокована підготовка збройних диверсій в різних регіонах нашої країни.

Але, незважаючи на дії правоохоронців, Україна як і раніше не представляється безпечною країною навіть за межами прифронтових регіонів. І цілком природно, що в кожному резонансному вбивстві та замаху українські спецслужби шукають і знаходять сліди іноземних агентів.

Як повідомляв "Телеграф", ситуацію з резонансною смертю білоруса Віталія Шишова проаналізував експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий. На його думку, вітчизняним спецслужбам доведеться відкрити ще один "фронт" і виявляти та нейтралізувати агентурну мережу режиму Лукашенка в Україні.