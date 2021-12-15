"Артист я хороший": Луценко рассекретил детали встречи Зеленского и Порошенко

Изначально Зеленский позиционировал себя как исключительно далекий от политики человек, говорит экс-генпрокурор

Владимир Зеленский имел все шансы стать представителем "Блока Петра Порошенко" на парламентских выборах в 2014 году. Более того — ему предлагалось место в первой пятерке списка.

Такими откровениями в интервью "Цензор.Нет" поделился бывший глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко.

По словам экс-чиновника, он лично организовывал встречу Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед выборами в Верховную Раду-2014. Луценко утверждает, что об этом его попросил именно Петр Порошенко, который знал об их достаточно хороших отношениях с Зеленским.

Бывший прокурор отметил, что в планах Порошенко было ввести Зеленского в первую пятерку членов "БПП", чтобы укрепить хорошо известной медийной фигурой свою политсилу.

"Петр же заведен на своем: "Вот вам тут смешно, а нам страну надо спасать, Володь, надо всем вместе", — говорит Юрий Луценко.

При этом Владимир Зеленский отказался от предложения, при этом просил Луценко "спасти его", потому что он "туда" (в политику) не хочет.

Также Юрий Луценко вспомнил еще несколько важных встреч с Зеленским, которые произошли в следующие года.

Одна — после назначения Луценко на должность генпрокурора. По его словам, "Квартал" хотел получить разрешения на съемки фильма в его кабинете. Однако пришлось отказать.

Позже Зеленский бывал у Луценко дома незадолго до памятной новогодней ночи, когда объявил, что пойдет в президенты — "прощупывал почву".

"Я сказал: не представляю тебя президентом. В парламентской фракции — понимаю. Она у тебя уже может быть большой. Но президентство — не представляю", — признается Луценко. — Он сказал: так там же советники пишут тексты, я их хорошо запоминаю, и артист я хороший. Дальше не хочу описывать…"

Все последующие разговоры Зеленского с Луценко были сугубо деловыми, когда генпрокурор отчитывался перед президентом за сделанное и то, что еще предстоит выполнить.

Раньше, признается Луценко, у него с Зеленским были достаточно хорошие отношения — до президентства последнего.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению Луценко, нынешний президент боится за свою жизнь не меньше, чем беглец Виктор Янукович. Этот страх у него появился якобы еще до того, как ему удалось победить на выборах.