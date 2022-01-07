Укр

Кулеба после разговора с главой Госдепа США похвастался "хорошей новостью"

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

Стороны скоординировали позиции Украины и США в вопросах дальнейших переговоров с Россией.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по поводу сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Об этом информирует пресс-служба Госдепа.

"Я подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны США во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы работаем рука об руку с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию", — прокомментировал разговор Блинкен в своем Твиттер.

В сообщении Госдепа отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсуждали возможные ответы на усиление воинского контингента на границе с Украиной. Кроме того в США предупредили о дальнейших переговорах с Россией и заверили, что никакого разговора об Украине без ее участия происходить не будет.

Кулеба по итогу разговора отметил, что в НАТО царит атмосфера солидарности с Украиной. Это он назвал хорошей новостью.

Как сообщалось ранее, в ночь с 2 на 3 января президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что США будут сохранять поддержку Украины, как в плане противодействия российской агрессии, так и в вопросах евроатлантической интеграции.

Теги:
#Украина #США #Дмитрий Кулеба #Энтони Блинкен
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