Кулеба після розмови з головою Держдепу США похвалився "хорошою новиною"
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Сторони скоординували позиції України та США щодо подальших переговорів з Росією.
Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо стримування подальшої російської агресії.
Про це інформує пресслужба Держдепу.
"Я підтвердив непохитну підтримку України з боку США під час сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами, щоб стримати подальшу російську агресію", — прокоментував розмову Блінкен у своєму Твіттері.
У повідомленні Держдепу зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств також обговорювали можливі відповіді щодо посилення військового контингенту на кордоні з Україною. Крім того, у США попередили про подальші переговори з Росією і запевнили, що жодної розмови про Україну без її участі не відбуватиметься.
Кулеба за підсумками розмови наголосив, що у НАТО панує атмосфера солідарності з Україною. Це він назвав гарною новиною.
Як повідомлялося раніше, у ніч із 2 на 3 січня президент США Джо Байден провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським. Американський лідер запевнив, що США зберігатимуть підтримку України як у плані протидії російській агресії, так і в питаннях євроатлантичної інтеграції.
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