Укр

Китай готовится к большой войне или новому экономическому кризису

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Анатолий Амелин Новость обновлена 24 января 2022, 14:07
Анатолий Амелин

Китай наращивает ресурсы, так как может готовиться к войне.

Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин попытался разобраться, к чему готовится Китай, наращивая продовольственные и энергетические ресурсы.

На своей странице в Фейсбук он приводит данные запасов зерновых на складах (69% мировых запасов кукурузы, более 60% риса, 51% пшеницы и более 30% сои) и увеличения импорта нефти.

Экономист задался вопросом, почему так происходит и выдвинул несколько гипотез:

  1. Рост китайской экономики требует больше ресурсов (в 2021 году Китай вырос на 8% (!!!)).
  2. Китай готовится к новому экономическому кризису и ожидает ухудшение системы поставок продовольствия и энергоресурсов.
  3. Китай готовится к большой войне.

Кроме того, Амелин напомнил, что Китай является глобальным игроком, который начинает расшатывать старую систему для увеличения своего влияния: "Вспомните как Китай играется железной рудой. Формируя запасы поднимает рынок до небес, потом замораживает покупки и весь рынок. Одна из причин энергетического кризиса 2021-2022 — Китай, нарастивший покупку газа, что нарушило баланс в Европе. Такая же история с критическим материалами, где Китай — самый влиятельный игрок".

Амелин подытожил, что гипотез может быть несколько, но факт заключается в том, что Китай готовится.

Отметим, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк предположил, что до 20 февраля Путин не будет предпринимать попыток вторжению в Украину. Так как в это время будут проходить зимние Олимпийские игры в Китае. А Путин, который пытается наладить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.

Теги:
#Экономика #Китай #Россия
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