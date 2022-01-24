Китай готовится к большой войне или новому экономическому кризису
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Китай наращивает ресурсы, так как может готовиться к войне.
Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин попытался разобраться, к чему готовится Китай, наращивая продовольственные и энергетические ресурсы.
На своей странице в Фейсбук он приводит данные запасов зерновых на складах (69% мировых запасов кукурузы, более 60% риса, 51% пшеницы и более 30% сои) и увеличения импорта нефти.
Экономист задался вопросом, почему так происходит и выдвинул несколько гипотез:
- Рост китайской экономики требует больше ресурсов (в 2021 году Китай вырос на 8% (!!!)).
- Китай готовится к новому экономическому кризису и ожидает ухудшение системы поставок продовольствия и энергоресурсов.
- Китай готовится к большой войне.
Кроме того, Амелин напомнил, что Китай является глобальным игроком, который начинает расшатывать старую систему для увеличения своего влияния: "Вспомните как Китай играется железной рудой. Формируя запасы поднимает рынок до небес, потом замораживает покупки и весь рынок. Одна из причин энергетического кризиса 2021-2022 — Китай, нарастивший покупку газа, что нарушило баланс в Европе. Такая же история с критическим материалами, где Китай — самый влиятельный игрок".
Амелин подытожил, что гипотез может быть несколько, но факт заключается в том, что Китай готовится.
Отметим, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк предположил, что до 20 февраля Путин не будет предпринимать попыток вторжению в Украину. Так как в это время будут проходить зимние Олимпийские игры в Китае. А Путин, который пытается наладить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.
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