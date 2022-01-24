Китай готовится к большой войне или новому экономическому кризису

Китай наращивает ресурсы, так как может готовиться к войне.

Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин попытался разобраться, к чему готовится Китай, наращивая продовольственные и энергетические ресурсы.

На своей странице в Фейсбук он приводит данные запасов зерновых на складах (69% мировых запасов кукурузы, более 60% риса, 51% пшеницы и более 30% сои) и увеличения импорта нефти.

Экономист задался вопросом, почему так происходит и выдвинул несколько гипотез:

Рост китайской экономики требует больше ресурсов (в 2021 году Китай вырос на 8% (!!!)). Китай готовится к новому экономическому кризису и ожидает ухудшение системы поставок продовольствия и энергоресурсов. Китай готовится к большой войне.

Кроме того, Амелин напомнил, что Китай является глобальным игроком, который начинает расшатывать старую систему для увеличения своего влияния: "Вспомните как Китай играется железной рудой. Формируя запасы поднимает рынок до небес, потом замораживает покупки и весь рынок. Одна из причин энергетического кризиса 2021-2022 — Китай, нарастивший покупку газа, что нарушило баланс в Европе. Такая же история с критическим материалами, где Китай — самый влиятельный игрок".

Амелин подытожил, что гипотез может быть несколько, но факт заключается в том, что Китай готовится.

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Отметим, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк предположил, что до 20 февраля Путин не будет предпринимать попыток вторжению в Украину. Так как в это время будут проходить зимние Олимпийские игры в Китае. А Путин, который пытается наладить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.