Китай готується до великої війни або нової економічної кризи
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Китай нарощує ресурси, оскільки може готуватися до війни.
Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін спробував розібратися, до чого готується Китай, нарощуючи продовольчі та енергетичні ресурси.
На своїй сторінці у Фейсбук він наводить дані запасів зернових на складах (69% світових запасів кукурудзи, понад 60% рису, 51% пшениці та понад 30% сої) та збільшення імпорту нафти.
Економіст запитав, чому так відбувається і висунув кілька гіпотез:
- Зростання китайської економіки потребує більше ресурсів (у 2021 році Китай виріс на 8% (!!!)).
- Китай готується до нової економічної кризи та очікує погіршення системи постачання продовольства та енергоресурсів.
- Китай готується до великої війни.
Крім того, Амелін нагадав, що Китай є глобальним гравцем, який починає розхитувати стару систему для збільшення свого впливу: "Згадайте як Китай грається залізною рудою. Формуючи запаси піднімає ринок до небес, потім заморожує покупки і весь ринок. Одна з причин енергетичної кризи 2021 -2022 — Китай, що наростив купівлю газу, що порушило баланс у Європі. Така ж історія з критичними матеріалами, де Китай — найвпливовіший гравець".
Амелін підсумував, що гіпотез може бути кілька, але факт у тому, що Китай готується.
Зазначимо, що командувач Операцією об’єднаних сил Олександр Павлюк припустив, що до 20 лютого Путін не робитиме спроб вторгнення в Україну. Бо в цей час відбуватимуться зимові Олімпійські ігри у Китаї. А Путін, який намагається налагодити стосунки з китайським лідером Сі Цзіньпіном, не захоче затьмарити вторгненням важливої для цієї країни спортивної події.
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