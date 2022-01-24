Китай готується до великої війни або нової економічної кризи

Китай нарощує ресурси, оскільки може готуватися до війни.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін спробував розібратися, до чого готується Китай, нарощуючи продовольчі та енергетичні ресурси.

На своїй сторінці у Фейсбук він наводить дані запасів зернових на складах (69% світових запасів кукурудзи, понад 60% рису, 51% пшениці та понад 30% сої) та збільшення імпорту нафти.

Економіст запитав, чому так відбувається і висунув кілька гіпотез:

Зростання китайської економіки потребує більше ресурсів (у 2021 році Китай виріс на 8% (!!!)). Китай готується до нової економічної кризи та очікує погіршення системи постачання продовольства та енергоресурсів. Китай готується до великої війни.

Крім того, Амелін нагадав, що Китай є глобальним гравцем, який починає розхитувати стару систему для збільшення свого впливу: "Згадайте як Китай грається залізною рудою. Формуючи запаси піднімає ринок до небес, потім заморожує покупки і весь ринок. Одна з причин енергетичної кризи 2021 -2022 — Китай, що наростив купівлю газу, що порушило баланс у Європі. Така ж історія з критичними матеріалами, де Китай — найвпливовіший гравець".

Амелін підсумував, що гіпотез може бути кілька, але факт у тому, що Китай готується.

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Зазначимо, що командувач Операцією об’єднаних сил Олександр Павлюк припустив, що до 20 лютого Путін не робитиме спроб вторгнення в Україну. Бо в цей час відбуватимуться зимові Олімпійські ігри у Китаї. А Путін, який намагається налагодити стосунки з китайським лідером Сі Цзіньпіном, не захоче затьмарити вторгненням важливої для цієї країни спортивної події.