Укр

"Слуга народа" случайно засветила в Раде новое кадровое решение Зеленского (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
244
Президент Зеленский сменит главу Шепетовской РГА Новость обновлена 01 февраля 2022, 12:47
Президент Зеленский сменит главу Шепетовской РГА

Разговор об изменении кадров шел в телефонной переписке

Одна из депутатов от президентской партии "засветила" телефонную переписку, в которой шла речь о новых кадровых решениях президента.

Соответствующую фотографию удалось сделать фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову на заседании сессии Верховной Рады Украины, которое проходит в эти часы в помещении парламента.

Согласно сообщению, которое чиновница получила от отправителя, подписанного в ее телефонах как "ООН", следующим руководителем Шепетовской районной государственной администрации станет Каменяш Антон Антонович. Также в тексте, где отправитель ссылается на "проверенные источники", отмечается, что будущий глава РГА Шепетовского района Хмельницкой области уже был в Офисе президента, где получил согласование от Зеленского.

Фотография фотографа "Телеграфа" из здания парламента
Фотография фотографа "Телеграфа" из здания парламента

Следует отметить, что согласно информации, обнародованной в декларации за 2018 год на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Каменяш Антон Антонович ранее занимал должность заместителя начальника по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению в Государственном учреждении "Замковая исправительная колония" (№58).

Кроме того, на портале "Opendatabot" указано, что будущий глава Шепетовской РГА состоял в должности преподавателя в Хмельницком филиале Академии государственной пенитенциарной службы.

Каменяш Антон Антонович
Каменяш Антон Антонович

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время заседания Верховной рады Украины, которое прошло во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский подписал важный указ о переходе украинского государства к основам профармии.

Теги:
#Руководитель #Решение #Председатель #Слуга народа
Алексей Данилов дал интервью изданию Assosiated Press
Политика
Угроза разрушения Украины и мобилизация миллионов: 5 главных тезисов из интервью Данилова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов дал интервью изданию Assosiated Press
Угроза разрушения Украины и мобилизация миллионов: 5 главных тезисов из интервью Данилова
Дата публикации
Категория
Мэр прокомментировал информацию о возможной оккупации города
Терехов объяснил, почему в Харькове уже не ждут россиян
Дата публикации
Категория
Зеленский подписал указ об армии 1 февраля
"Не потому, что война": Зеленский подписал в Раде важный указ
Дата публикации
Категория
Северокорейский лидер играет на руку Кремлю
Ким Чен Ын на стороне Путина: как запуски ракет КНДР отвлекают США от Украины
Дата публикации
Категория
Коболев Андрей экс-руководитель НАК "Нафтогаз Украины"
ГБР взялось за бывшего главу "Нафтогаза" — СМИ сообщили детали