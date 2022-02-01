"Слуга народа" случайно засветила в Раде новое кадровое решение Зеленского (фото)

Разговор об изменении кадров шел в телефонной переписке

Одна из депутатов от президентской партии "засветила" телефонную переписку, в которой шла речь о новых кадровых решениях президента.

Соответствующую фотографию удалось сделать фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову на заседании сессии Верховной Рады Украины, которое проходит в эти часы в помещении парламента.

Согласно сообщению, которое чиновница получила от отправителя, подписанного в ее телефонах как "ООН", следующим руководителем Шепетовской районной государственной администрации станет Каменяш Антон Антонович. Также в тексте, где отправитель ссылается на "проверенные источники", отмечается, что будущий глава РГА Шепетовского района Хмельницкой области уже был в Офисе президента, где получил согласование от Зеленского.

Фотография фотографа "Телеграфа" из здания парламента

Следует отметить, что согласно информации, обнародованной в декларации за 2018 год на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Каменяш Антон Антонович ранее занимал должность заместителя начальника по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению в Государственном учреждении "Замковая исправительная колония" (№58).

Кроме того, на портале "Opendatabot" указано, что будущий глава Шепетовской РГА состоял в должности преподавателя в Хмельницком филиале Академии государственной пенитенциарной службы.

Каменяш Антон Антонович

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время заседания Верховной рады Украины, которое прошло во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский подписал важный указ о переходе украинского государства к основам профармии.