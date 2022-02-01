"Слуга народу" випадково засвітила у Раді нове кадрове рішення Зеленського (фото)

Розмова про зміну кадрів йшла у телефонному листуванні

Одна з депутаток від президентської партії "засвітила" телефонну переписку, в якій йшла мова про нові кадрові рішення президента.

Відповідну фотографію вдалося зробити фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову під час засідання сесії Верховної ради України, яке проходить в ці години в приміщенні парламенту.

Згідно з повідомленням, яке чиновниця отримала від відправника, який підписаний в її телефонів як "ООН", наступним керівником Шепетівської районної державної адміністрації стане Каменяш Антон Антонович. Також у тексті, де відправник посилається на "перевірені джерела" зазначається, що майбутній голова РДА Шепетівського району Хмельницької області вже був в Офісі президента, де отримав погодження від Зеленського.

Фотографія фотографа "Телеграфу" з приміщення парламенту

Варто відзначити, що згідно з інформацією, яка оприлюднена у декларації за 2018 рік на офіційному сайті Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК), Каменяш Антон Антонович раніше займав посаду заступника начальника з інтендантського та комунально-побутового забезпечення у Державній установі "Замкова виправна колонія" (№58).

Окрім того, на порталі "Оpendatabot" вказано, що майбутній очільник Шепетівської РДА перебував на посаді викладача у Хмельницькій філії Академії державної пенітенціарної служби.

Каменяш Антон Антонович

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час засідання Верховної ради України, яке пройшло у вівторок, 1 лютого, президент Володимир Зеленський підписав важливий указ стосовно переходу української держави до засад профармії.