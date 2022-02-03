Укр

ГБР взялось за партию "Голос": открыто дело, по которому грозит до 12 лет

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Госбюро приняло "эстафету" от НАПК Новость обновлена 03 февраля 2022, 16:39
Госбюро приняло "эстафету" от НАПК

Подозрения в деле пока никому не выдвинуты.

Политическая партия "Голос" столкнулась с очередным испытанием. Государственное бюро расследований подозревает возможную растрату бюджетных средств на сумму свыше миллиона гривен. Начато уголовное расследование.

Об этом сообщает ГБР.

"Сотрудниками НАПК в ходе проверки анализа отчётности партии был выявлен ряд нарушений о чем был составлен акт, речь идет о заключении и подписании актов руководством партии "Голос" с представителями ФОПов", — сообщила спикер ГБР Ольга Чиканова. Проверка выявила признаки фиктивности.

Акт НАПК изучают следователи ГБР, которым передали это дело. Спикер также отметила, что оно было открыто еще 20 ноября 2021 года. В ходе расследования допрошены были свидетели, среди них и нардепы.

Одна из них глава партии Кира Рудык. Она назвала свой допрос "представлением".

Пост Рудык в Facebook
Пост Рудык в Facebook

Акт НАПК в "Голосе" не признали. Рудык рассказала, что судебная тяжба с ними длится уже два года.

Уголовное дело ведется по статьям о нарушении финансирования политической партии и присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Наказание за это — лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на три года.

Ранее "Телеграф" писал про конфликт внутри парламентской фракции "Голоса" из-за поста руководителя.

Теги:
#Голос #ГБР #Кира Рудык
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