Железняк лишился поста главы фракции "Голос" и устроил скандал на брифинге Стефанчука (видео)

Конфликты внутри фракции происходят не первый месяц.

Во время брифинга спикера парламента Руслана Стефанчука нардеп "Голоса" Ярослав Железняк взял слово и высказался о незаконности замены его на должности главы фракции Александрой Устиновой.

"Ваш первый заместитель совершил уголовное преступление, поскольку не имея никаких документов, а только по указанию Андрея Ермака, главы Офиса президента, исключительно как месть фракции "Голос", — сказал Железняк, — объявил о замене руководства".

Причиной такого решения Железняк считает то, что фракция не голосовала за "позорные" законы, выступала в поддержку экс-спикера Дмитрия Разумкова, говорила о связи Ермака с "вагнергейтом", об офшорах Владимира Зеленского и о назначении российских граждан на высокие посты.

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Кроме Железняка свой пост потерял также и его заместитель. Александру Устинову назначили главой фракции, об этом объявил вицеспикер Александр Корниенко.

Железняк в своей речи к Стефанчуку отметил что "Ермак лезет в оппозиционные фракции", а внутри самого представительства партии в ВР есть "тушки", подразумевая отколовшихся от основной части депутатов, в числе которых Устинова. Также он рассказал, что на руках во время объявления было постановление окружного админсуда о признании противоправным и недействительным положения о депутатской фракции, а соответствующих документов не было в аппарате Верховной Рады.

Стефанчук заявил о готовности разобраться в ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что Устинова обвиняла Железняка в узурпации власти и сообщила про его увольнение с поста руководителя фракции еще в октябре.