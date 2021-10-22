Нардеп Устинова после травмы головы назвала "Голос" фейковой партией

Нардеп также прокомментировала увольнение Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голос"

Народный депутат Александра Устинова вернулась в Верховную Раду, откуда еще утром ее забрала "скорая" с ранением головы из-за падения дверного засова. За несколько часов Устинова успела прокомментировать ситуацию с ней нескольким журналистам и даже раскритиковать Ярослава Железняка, которого уволили с должности главы фракции "Голос".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Стоит отметить, что после травмы Устинова на своей странице в Facebook написала, что она чувствует себя нормально, добавив, что завтра ее ждет МРТ и капельница, но ничего страшного не произошло.

К слову, выглядит народный депутат довольно бодро. Об этом свидетельствуют и ее активные комментарии журналистам в кулуарах Рады. В частности, Александра Устинова раскритиковала главу фракции "Голос" Ярослава Железняка, обвинив его в мошенничестве и подделке документов.

"Во-первых, он был назначен с нарушением регламента, во-вторых этот человек фактически узурпировал власть и более полугода заседания фракции вообще не проводились. У нас фракция не работала. И, к сожалению, это то, что является прямой обязанностью председателя фракции. он отказывался подписывать документы, он наоборот подписывал те документы, которые не обсуждались на фракции, потому что она не собиралась и выставлял личную позицию за позицию фракции. Это мошенничество и подделка документов. И мы соответственно с этими уже просьбами обращались и к регламентному комитету и к председателю Верховной Рады и присылали письма о том, что фракция не принимала таких решений", — заявила народный депутат.

Устинова отметила, что она уже не является членом партии "Голос" и покинула ее с другими нардепами еще в июле этого года. Однако прокомментировала ситуацию с расколом политсилы.

"То, что сейчас происходит с партией "Голос"- это показатель руководства партии, которое вместо того, чтобы работать дальше с людьми в регионах, узурпировало власть. И сейчас эту партию возглавляет фактически один человек Кира Рудик и ее помощники", — резюмировала Александра Устинова, напоследок назвав "Голос" фейковой партией.

А на странице Устиновой в Facebook появилось сообщение, где она заявила об увольнении Железняка из должности и разблокировании работы фракции "Голос".

Стоит отметить, что Ярослава Железняка пытались выгнать из фракции "Голос" еще летом, однако тогда попытки оказались тщетными. А сегодня, 22 октября, спикер Рады Руслан Стефанчук зачитал с трибуны список депутатов, которых исключили из "Голоса", в их числе оказался и Железняк, однако политсила на собственных страница в соцсетях заявила, что никакой юридической силы это решение не имеет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 29 июля часть нардепов фракции "Голос" заявили об узурпации власти со стороны Киры Рудик и приняли решение о выходе из ее состава.