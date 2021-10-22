Нардеп Устінова після травми голови назвала "Голос" фейковою партією

Нардеп також прокоментувала звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голос"

Народний депутат Олександра Устінова повернулася у Верховну Раду, звідки ще зранку її забрала "швидка" з пораненням голови через падіння дверного засуву. За кілька годин Устінова встигла прокоментувати ситуацію з нею кільком журналістам та навіть розкритикувати Ярослава Железняка, якого звільнили з посади голови фракції "Голос".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Варто зазначити, що після травми Устінова на власній сторінці у Facebook написала, що вона почувається нормально, додавши, що завтра на неї чекає МРТ та крапельниця, але нічого страшного не сталося.

До слова, виглядає народний депутат досить бадьоро. Про це свідчать і її активні коментарі журналістам у кулуарах Ради. Зокрема, Олександра Устінова розкритикувала очільника фракції "Голос" Ярослава Железняка, звинувативши його у шахрайстві та підробці документів.

"По-перше, він був призначений з порушення регламенту, по-друге ця людина фактично узурпувала владу і більше ніж півроку засідання фракції взагалі не проводилися. У нас фракція не працювала. І, на жаль, це те, що є прямим обов’язком голови фракції. Він відмовлявся підписувати документи, він навпаки підписував ті документи, які не обговорювалися на фракції, тому що вона не збиралася і виставляв особисту позицію за позицію фракції. Це є шахрайство і підробка документів. І ми відповідно з цими вже проханнями зверталися і до регламентного комітету і до голови Верховної Ради і надсилали листи про те, що фракція не приймала таких рішень", — заявила народний депутат.

Устінова зазначила, що вона вже не є членом партії "Голос" і покинула її з іншими нардепами ще у липні цього року. Однак прокоментувала ситуацію з розколом політсили.

"Те, що зараз відбувається з партією "Голос" — це показник керівництва партії, яке замість того, щоб працювати далі з людьми в регіонах, узурпувало владу. І зараз цю партію очолює фактично одна людина Кіра Рудик і її помічники", — резюмувала Олександра Устінова, наостанок назвавши "Голос" фейковою партією".

А на сторінці Устінової у Facebook з’явився допис, де вона заявила про звільнення Железняка з посади і розблокування роботи фракції "Голос".

Варто зазначити, що Ярослава Железняка намагалися вигнати з фракції "Голос" ще влітку, однак тоді спроби виявилися марними. А сьогодні, 22 жовтня, спікер Ради Руслан Стефанчук зачитав з трибуни список депутатів, яких виключили з "Голосу", у їх числі опинився і Железняк, однак політсила на власних сторінка у соцмережах заявила, що жодної юридичної сили це рішення не має.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 29 липня частина нардепів фракції "Голос" заявили про узурпацію влади з боку Кіри Рудик і прийняли рішення про вихід з її складу.