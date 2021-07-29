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Розкол в "Голосі" - депутати залишають партію і заявляють про узурпацію влади Кірою Рудик

Розкол в "Голосі" - депутати залишають партію і заявляють про узурпацію влади Кірою Рудик
10:28 Сьогодні Телеграф Кіра Рудик

Народні депутати партії "Голос" незадоволені керівництвом партії та написали заяви на вихід з неї. Зокрема, про свій вихід повідомили Соломія Бобровська та Олександра Устінова, яка раніше розповідала про розкол в партії та створення нового об'єднання депутатів.

У своїй заяві про вихід з партії Устінова зазначила, що причина - узурпація влади главою "Голосу" Кірою Рудик і систематичне порушення виборчих обіцянок. Фото своєї заяви вона опублікувала в Фейсбуці.

 

В загальному пості нардепки також заявили, що Рудик створює перешкоди для активних партійців в участі на з'їзді та "в ручному режимі" призначає наближених на посади керівників в областях.

Також, про своє бажання залишити партію написала Ольга Стефанишина. Зробила вона це оригінально - на туалетному папері. 

стефанишина

(Фото: Ольга Стефанишина)

На підтвердження своїх слів Устінова і Бобровська опублікували карту, де показано, що 75% партійців 2 тижні тому вимагали змінити керівництво.

карта Устинової

(Фото: Олександра Устінова)

У разі виходу депутаток з партії їм доведеться скласти мандати, оскільки Конституція України прямо пов'язує їх з партією, за списками якої обирався нардеп.

Також це призведе до розвалу фракції "Голоси" у Верховній раді, вона налічуватиме менше ніж 20 депутатів.

Після розколу партії 16 червня експерти проаналізували майбутнє об'єднання на політичній карті України. Команди не буде - впевнені фахівці.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Партия, Голос, Верховна Рада, Кира Рудик, Народні депутати, фракція "Голосу".
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