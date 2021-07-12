В "Голосе" заявили об отставке Железняка с поста главы фракции: сам нардеп опровергает новость

Парламентская фракция "Голос" проголосовала за увольнение с должности главы фракции Ярослава Железняка.

Об этом сообщила в Фейсбук нардеп этой партии Ольга Стефанишина.

"Только что фракция политической фракции Голос на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка", - написала она.

По ее словам, такое решение поддержали 11 нардепов, то есть большинство.

Она также уточнила, что исполняющим обязанности главы фракции станет Роман Костенко. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового главы. Стефанишина выразила надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Впрочем, сам Железняк заявил, что эта информация действительности не соответствует, поскольку для принятия подобных решений необходимо 14 голосов.

"Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как соответствующие действительности", - отметил он.

Железняк был назначен на этот пост 28 декабря 2020 года, до него его занимал Сергей Рахманин.

Уже в марте 2021 года в "Голосе" произошел раскол.

В июне 10 нардепов "Голоса" заявили о создании фракции "Справедливость" и объявили о недоверии Железняку и главе партии Кире Рудык. Стефанишина была в их числе.