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Железняк втратив посаду голови фракції "Голос" і влаштував скандал на брифінгу Стефанчука (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Ярослав Железняк Новина оновлена 17 грудня 2021, 16:04
Ярослав Железняк

Конфлікти усередині фракції відбуваються не перший місяць.

Під час брифінгу спікера парламенту Руслана Стефанчука нардеп "Голосу" Ярослав Железняк взяв слово та висловився про незаконність заміни його на посади голови фракції Олександрою Устіновою.

"Ваш перший заступник вчинив кримінальний злочин, оскільки не маючи жодних документів, а лише за вказівкою Андрія Єрмака, голови Офісу президента, виключно як помста фракції "Голос", — сказав Железняк, — оголосив про заміну керівництва".

Причиною такого рішення Железняк вважає те, що фракція не голосувала за "ганебні" закони, виступала на підтримку ексспікера Дмитра Разумкова, говорила про зв’язок Єрмака з "вагнергейтом", про офшори Володимира Зеленського та призначення російських громадян на високі посади.

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Окрім Железняка свою посаду втратив також і його заступник. Олександру Устінову призначили головою фракції, про це оголосив віцеспікер Олександр Корнієнко.

Железняк у своїй промові до Стефанчука зазначив що "Єрмак лізе в опозиційні фракції ", а всередині самого представництва партії у ВР є "тушки", маючи на увазі депутатів, що відкололися від основної частини, серед яких Устінова. Також він розповів, що на руках під час оголошення була ухвала окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та нечинним положення про депутатську фракцію, а відповідних документів не було в апараті Верховної Ради.

Стефанчук заявив про готовність розібратися у ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що Устінова звинувачувала Железняка в узурпації влади та повідомила про його звільнення з посади керівника фракції ще у жовтні.

Теги:
#Верховна Рада #Голос #Розкол #Руслан Стефанчук #Ярослав Железняк
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