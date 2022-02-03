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ДБР взялося за партію "Голос": відкрито справу, за якою загрожує до 12 років

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Держбюро перейняло "естафету" від НАЗК Новина оновлена 03 лютого 2022, 15:48
Держбюро перейняло "естафету" від НАЗК

Підозри у справі поки що нікому не висунуті.

Політична партія "Голос" зіткнулася із черговим випробуванням. Державне бюро розслідувань підозрює можливу розтрату бюджетних коштів на суму понад мільйон гривень. Розпочато кримінальне розслідування.

Про це повідомляє ДБР.

"Співробітниками НАЗК під час перевірки аналізу звітності партії було виявлено низку порушень про що було складено акт, йдеться про укладання та підписання актів керівництвом партії "Голос" з представниками ФОПів ", — повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова. Перевірка виявила ознаки фіктивності.

Акт НАЗК вивчають слідчі ДБР, яким передали цю справу. Спікерка також зазначила, що вона була відкрита ще 20 листопада 2021 року. У ході розслідування були допитані свідки, серед них і нардепи.

Одна з них – голова партії Кіра Рудик. Вона назвала свій допит "виставою".

Пост Рудик у Facebook
Пост Рудик у Facebook

Акт НАЗК у "Голосі" не визнали. Рудик розповіла, що судовий позов з ними триває вже два роки.

Кримінальна справа ведеться за статтями про порушення фінансування політичної партії та присвоєння, розтрати майна в особливо великих розмірах чи організованою групою. Покарання за це — позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Раніше "Телеграф" писав про конфлікт усередині парламентської фракції "Голосу" через посаду керівника.

Теги:
#Голос #ДБР #Кіра Рудик
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