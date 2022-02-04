Укр

На съезд партии Кличко пришли Порошенко и другие интересные гости (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В столице прошла встреча партии Кличко Новость обновлена 04 февраля 2022, 13:49
В столице прошла встреча партии Кличко

Мероприятие проходит в Международном выставочном центре

В пятницу, 4 февраля, в столице проходит XXV съезд всеукраинской политической партии "УДАР", лидером которой является киевский городской голова Виталий Кличко.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места события, кроме членов партии и сторонников "Удара", встречу посетили экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, бывший генпрокурор страны Руслан Рябошапка, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк, а также Юрий Луценко, который долгое время занимал должность генерального прокурора украинского государства.

На мероприятии присутствует большое количество уважаемых гостей
На мероприятии присутствует большое количество уважаемых гостей

Во время съезда "УДАР" планирует обратиться к действующему гаранту Владимиру Зеленскому, парламентариям, представителям Кабинета министров, лидерам других политических сил, а также градоначальникам городов и призвать их к созданию Национального форума единства Украины.

В столице проходит XXV съезд "Удара"
В столице проходит XXV съезд "Удара"

Кроме этого, в планах партии Кличко есть выдвижение кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 206-му одномандатному округу в Черниговской области.

XXV съезд партии "УДАР" в Киеве
XXV съезд партии "УДАР" в Киеве

Следует также отметить, что во время съезда лидер "Удара" Виталий Кличко заявил о том, что его партия планирует принять участие в следующих выборах в парламент и подчеркнул необходимость объединения демократических сил "ради общих целей".

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко

ФОТО: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские мэры считают, что Виталий Кличко занимается политическим пиаром, когда тот инициировал проведение заседания Ассоциации украинских городов, что посвящалось бы вопросам терробороны.

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#Кличко #Партия #Встреча #Київ
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