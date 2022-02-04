На съезд партии Кличко пришли Порошенко и другие интересные гости (фото)

Мероприятие проходит в Международном выставочном центре

В пятницу, 4 февраля, в столице проходит XXV съезд всеукраинской политической партии "УДАР", лидером которой является киевский городской голова Виталий Кличко.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места события, кроме членов партии и сторонников "Удара", встречу посетили экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, бывший генпрокурор страны Руслан Рябошапка, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк, а также Юрий Луценко, который долгое время занимал должность генерального прокурора украинского государства.

На мероприятии присутствует большое количество уважаемых гостей

Во время съезда "УДАР" планирует обратиться к действующему гаранту Владимиру Зеленскому, парламентариям, представителям Кабинета министров, лидерам других политических сил, а также градоначальникам городов и призвать их к созданию Национального форума единства Украины.

В столице проходит XXV съезд "Удара"

Кроме этого, в планах партии Кличко есть выдвижение кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 206-му одномандатному округу в Черниговской области.

XXV съезд партии "УДАР" в Киеве

Следует также отметить, что во время съезда лидер "Удара" Виталий Кличко заявил о том, что его партия планирует принять участие в следующих выборах в парламент и подчеркнул необходимость объединения демократических сил "ради общих целей".

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко

ФОТО: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские мэры считают, что Виталий Кличко занимается политическим пиаром, когда тот инициировал проведение заседания Ассоциации украинских городов, что посвящалось бы вопросам терробороны.