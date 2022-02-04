На з'їзд партії Кличка завітали Порошенко та інші цікаві гості (фото)

Захід проходить у Міжнародному виставковому центрі

У п'ятницю, 4 лютого, в столиці проходить XXV з'їзд всеукраїнської політичної партії "УДАР", лідером якої є київський міський голова Віталій Кличко.

Як передає кореспондент "Телеграфу" з місця події, окрім членів партії та прихильників "Удару", на зустріч завітали експрезидент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, колишній генпрокурор країни Руслан Рябошапка, екссекретар Ради національної безпеки та оборони України, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, а також Юрій Луценко, який впродовж тривалого часу обіймав посаду генерального прокурора української держави.

На заході присутня велика кількість поважних гостей

Під час з'їзду "УДАР" планує звернутися до чинного гаранта Володимира Зеленського, парламентарів, представників Кабінету міністрів, лідерів інших політичних сил, а також градоначальників міст та закликати їх до створення Національного форуму єдності України.

У столиці проходить XXV з`їзд "Удару"

Окрім цього, у планах партії Кличка є висування кандидата у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради України по 206-му одномандатному округу в Чернігівській області.

XXV з`їзд партії "УДАР" у Києві

Варто також відзначити, що під час з'їзду лідер "Удару" Віталій Кличко заявив про те, що його партія планує взяти участь у наступних виборах до парламенту та наголосив на необхідності об'єднання демократичних сил "заради спільних цілей".

Лідер партії "Удар" Віталій Кличко

ФОТО: Ян Доброносов "Телеграф".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські мери вважають що Віталій Кличко займається політичним піаром, коли той ініціював проведення засідання Асоціації українських міст, що присвячувалося б питанням тероборони.