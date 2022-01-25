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Українські градоначальники назвали політичним піаром засідання АМУ Кличка з питань тероборони

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Українські градоначальники назвали політичним піаром засідання АМУ Кличка з питань тероборони Новина оновлена 25 січня 2022, 16:38

Мери міст України вважають політичним піаром ініціативу міського голови Києва Віталія Кличка провести засідання Асоціації міст України, присвячене питанням територіальної оборони. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає "Днепр Главное".

"Кличко явно піариться на цій ситуації. І ні мені, ні іншим мерам це не подобається. Ми займаємось ТрО щодня, а не під покровом Віталія Володимировича", — наголосив Філатов.

Він зазначив, що мерів не потрібно запрошувати на засідання АМУ, адже питання організації тероборони вже обговорюються градоначальниками безпосередньо з Міністерством оборони.

"Просто вже дістали огидні політичні танці з бубнами. Нехай усі тихо роблять свою роботу, а не ходять із транспарантами під телекамери", — констатував мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення засідання правління Асоціації міст України, де планується обговорити координацію зусиль та заходів щодо організації територіальної оборони в українських містах, містечках та селищах.

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