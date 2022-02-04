Владимир Кличко рассматривается как преемник брата в кресле мэра - источник

Известный боксер может сменить своего старшего брата, но есть условие

Именитого в недавнем прошлом боксера Владимира Кличко в партии "УДАР" рассматривают в качестве преемника Виталия Кличко на должность мэра Киева, если последний выдвинет свою кандидатуру и победит на выборах президента.

О таком сценарии рассказал "Телеграфу" источник, приближённый к партии.

"Кличко старший будет идти в президенты, но чтобы не потерять Киев, ему здесь нужен свой человек. Сначала Виталий рассматривал близкого себе Владимира Бондаренко (секретарь Киевсовета, — ред.), для него даже искали пиар-команду. Но потом отказались от этой идеи. Он не харизматичный. И у него был скандал с дипломом (СМИ нашли у Бондаренко поддельный диплом бакалавра, на основании которого тот получил степень специалиста — ред.). В команде решили, что таким кандидатом может стать брат Виталия — Владимир. Переговоры об этом уже давно ведутся",- комментирует источник.

В пятницу, 4 февраля, во время съезда партии "УДАР" в столичном МВЦ "Телеграф" спросил у Владимира Кличко, рассматривает ли он для себя перспективу стать следующим мэром.

На что он ответил: "Я не политик, я даже не состою в партии "УДАР".

Братья Кличко на съезде партии "УДАР"

Стоит отметить, что за несколько дней до съезда Владимир Кличко публично вступил в территориальную оборону Киева, что многими было воспринято как раз как начало его публичной политической деятельности. Более того, Владимир Кличко был одним из участников нашумевшего празднования дня рождения Савика Шустера.

Как известно, 22 ноября 2021 года в Вильнюсе по случаю дня рождения журналиста собрались многие узнаваемые оппоненты нынешней власти. В том числе — Дмитрий Гордон, Арсен Аваков, Владимир Гройсман. В числе гостей был и Владимир Кличко, его брата Виталия в Вильнюсе не заметили. Также, журналисты "Украинской правды" узнали, что одновременно с этим событием в Вильнюсе мог находиться миллиардер Ринат Ахметов, чьи отношения с президентом в последнее время испортились. В политических кругах обсуждалось, что на встрече велись непубличные переговоры о возможной конфигурации следующей власти и кандидатах, которые будут выдвигаться на выборах.

Напомним, в пятницу в Киеве проходит съезд партии "УДАР", который пришли поддержать глава "Европейской солидарности" Пётр Порошенко, "Голоса" Кира Рудик, замглавы партии "Батькивщины" Сергей Соболев, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и Юрий Луценко.