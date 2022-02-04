Володимир Кличко розглядається як наступник брата у кріслі мера — джерело

Відомий боксер може змінити свого старшого брата, але є умова

Іменитого в недавньому минулому боксера Володимира Кличка в партії "УДАР" розглядають як наступника Віталія Кличка на посаді мера Києва, якщо останній висуне свою кандидатуру та переможе на виборах президента.

Про такий сценарій розповіло "Телеграфу" джерело, наближене до партії.

"Кличко старший йтиме у президенти, але щоб не втратити Київ, йому тут потрібна своя людина. Спочатку Віталій розглядав близького собі Володимира Бондаренка (секретар Київради, — ред.), для нього навіть шукали піар-команду. Але потім відмовилися від цієї ідеї. Він не харизматичний, і він мав скандал із дипломом (ЗМІ знайшли у Бондаренка підроблений диплом бакалавра, на підставі якого той отримав ступінь спеціаліста — ред.) У команді вирішили, що таким кандидатом може стати брат Віталія — Володимир. Перемовини про це вже давно ведуться", — коментує джерело.

У п’ятницю, 4 лютого, під час з’їзду партії "УДАР" у столичному МВЦ "Телеграф" запитав Володимира Кличка, чи розглядає він для себе перспективу стати наступним мером.

На що він відповів: "Я не політик, я навіть не перебуваю в партії УДАР".

Брати Клички на з’їзді партії "УДАР"

Варто зазначити, що за кілька днів до з’їзду Володимир Кличко публічно вступив у територіальну оборону Києва, що сприйняли якраз як початок його публічної політичної діяльності. Більше того, Володимир Кличко був одним із учасників гучного святкування дня народження Савіка Шустера.

Як відомо, 22 листопада 2021 року у Вільнюсі з нагоди дня народження журналіста зібралося багато відомих опонентів нинішньої влади. У тому числі Дмитро Гордон, Арсен Аваков, Володимир Гройсман. Серед гостей був Володимир Кличко, його брата Віталія у Вільнюсі не помітили. Також журналісти "Української правди" дізналися, що одночасно з цією подією у Вільнюсі міг бути мільярдер Рінат Ахметов, чиї стосунки з президентом останнім часом зіпсувалися. У політичних колах обговорювалося, що на зустрічі велися непублічні переговори про можливу конфігурацію наступної влади та кандидатів, які висуватимуться на виборах.

Нагадаємо, у п’ятницю в Києві відбувається з’їзд партії "УДАР", який прийшли підтримати глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко, "Голосу" Кіра Рудик, заступник голови партії "Батьківщини" Сергій Соболєв, екс-генпрокурор Руслан Рябошапка та Юрій Луценко.