В Словакии депутат поглумился над флагом Украины: Киев ответил жестко (видео)

Из-за странного поведения депутатов спикеру пришлось объявить перерыв

Во время очередного заседания словацкого парламента, на котором должны рассматриваться вопросы оборонного соглашения с Америкой, депутаты устроили необычный перформанс: один из народных избранников вылил бутылку воды на украинский флаг. Инцидент попал на видео.

Как сообщает "Европейская правда", неуважение к украинскому государственному символу проявил пророссийский депутат Андрей Медвецкий во время очередного заседания парламента во вторник, 8 февраля.

На кадрах видно, как политики, представляющие ультраправую партию "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и развернули словацкий флаг прямо перед микрофоном.

В то же время народные избранники от партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак подошли к трибуне и растянули перед ней флаг Украины. После чего нардеп Медвецкий схватил в руки бутылку воды и облил сначала украинское знамя, а после политиков, которые его держали.

Перформанс в парламенте попал на видео

В Украине на такое поведение словацких парламентариев отреагировали достаточно резко. В частности, посольство Украины в Братиславе осудило инцидент и требует извинений.

Кроме этого, народный депутат Алексей Гончаренко написал, что это был довольно странный перфоманс со стороны пророссийских политиков, отметив, что именно так работают "любимцы Кремля", "надеясь на гибель Украины".

Гончаренко считает, что облить флаг водой — это все, на что способны эти политики и назвал действия парламентариев "непутевыми".

"Балотируйтесь в зоопарк. В парламенте вам не место", — написал украинский нардеп.

Напоследок он обратился к фигуранту указанного инцидента Медвецкого и заявил, что вода на украинском флаге высохнет быстро, а вот кровь на руках хозяина — никогда.

Стоит отметить, что сразу после того, как инцидент получил огласку Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение депутатов, которые облили флагом Украины в парламенте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин нахамил лидеру украинского государства Владимиру Зеленскому, сравнив его с героиней матерной частушки.