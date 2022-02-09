У Словаччині депутат поглумився з прапора України: Київ відповів жорстко (відео)

Через дивну поведінку депутаті спікеру довелося оголосити перерву

Під час чергового засідання словацького парламенту, на якому мали розглядати питання щодо оборонної угоди з Америкою, депутати влаштували незвичний перформанс: один з народних обранців вилив пляшку води на український прапор. Інцидент потрапив на відео.

Як повідомляє "Європейська правда", ганебну поведінку до українського державного символу проявив проросійський депутат Андрій Медвецький під час чергового засідання парламенту у вівторок, 8 лютого.

На кадрах видно, як політики, які представляють ультраправу партію "Народна партія Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрій Медвецький заблокували трибуну та розгорнули словацький прапор прямо пере мікрофоном.

Водночас, народні обранці від партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк підійшли до трибуни та розтягли перед нею прапор України. Після чого нардеп Медвецький схопив у руки пляшку води та облив спочатку український стяг, а після політики, які його тримали.

Перформанс у парламенті потрапив на відео

В Україні на таку поведінку словацьких парламентарів відреагували досить різко та вимагають вибачень. Зокрема народний депутат Олексій Гончаренко написав, що це був досить дивний перфоменс зі сторони проросійських політиків, відзначивши, що саме так працюють "улюбленці Кремля", "сподіваючись на загибель України".

Гончаренко вважає, що облити стяг водою — це все, на що здатні ці політики та назвав дії парламентарів "недолугими".

"Балотуйтесь до зоопарку. В парламенті вам не місце.", — написав український нардеп.

Наостанок він звернувся до фігуранта вказаного інциденту Медвецького та заявив, що вода на українському прапорі висохне швидко, а от кров на руках їх господаря — ніколи.

Варто відзначити, що одразу після того, як інцидент набув розголосу Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за поведінку депутатів, які облили водою прапор України у парламенті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін нахамив лідеру української держави Володимир Зеленському, порівнявши його з героїнею матерної частівки.