Нардеп призвал ГПУ поскорее наказать организаторов наживы на моряках: нужна качественная работа следователей

Для того чтобы окончательно поставить точку в преступной схеме, которая годами действовала в морской сфере в Украине, сейчас больше всего нужна качественная работа следователей. Об этом заявляет народный депутат Александр Качура, направивший соответствующее обращение Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом Качура сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о деле моряков, когда посторонние частные лица на протяжении многих лет требовали у них 3-8 тысяч долларов за оформление разрешительных документов. В конце 2019 – начале 2020 года преступники окончательно завладели государственным реестром документов моряков.

"Для того, чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась тридцать лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей. Сегодня отправил соответствующее обращение Генеральному прокурору", — сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что максимальные усилия для того, чтобы сломать коррупционную схему, с первых дней своего пребывания в должности приложил нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В последние дни многие общественные активисты присылали мне ссылку с расследованием по коррупционной схеме с моряками. Более чем уверен, что Александр Кубраков не имеет никакого отношения к этой истории. С самого начала министром была дана команда о максимальном содействии правоохранительным органам для прекращения схемы "обилечивания" моряков", — добавил народный депутат.

Напомним, в июле 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Следственные действия происходили при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал более 150 млн долларов США.

В январе 2022 года министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" начался непростой процесс восстановления реестра моряков и создания нового информационного продукта.

Также команда Министерства инфраструктуры выбрала системное решение – полную перестройку и диджилизацию сферы дипломирования моряков.