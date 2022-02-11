"Только мощная армия": о чем говорят Зеленский и Ермак в Харькове на фоне вторжения РФ

Президент просит не мешать украинским военным выполнять свою работу

В Харькове во дворце спорта "Локомотив" в эти минуты проходит заседание СНБО и брифинг секретаря данной организации Алексея Данилова, на которых присутствует президент Украины Владимир Зеленский, глава ВСУ Валерий Залужный, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и многие другие.

Харьков для выездного заседания выбрали неслучайно: он является приграничной территорией и располагается всего в нескольких десятках километров от России.

Началось заседание с речи президента об организации национального сопротивления и территориальной обороны в Украине на фоне скопления войск РФ у наших границ.

"Все руководители на местах должны понимать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные. Исключительно профессионалы, которым можно помогать, но лучше не мешать. Здесь нет места для политики, интриг и хаоса", — заявил Зеленский, призывая к полному взаимодействию местных администраций и Киева.

Далее слово взял Ермак, который рассказал о результатах переговоров в Берлине по агрессии РФ. По его словам, все участники нормандского формата призывают к дипломатическому урегулирования проблемы. Также Ермак говорит, что в ближайшее время они активизируют работу ТКГ по Донбассу. А главное — процесс переговоров с РФ продолжается.

"Только мощная армия обеспечит безопасность нашей страны", — резюмировал Ермак.

В момент выхода новости заседание, где будут обсуждать не только безопасность, но и вопросы медицины и инфраструктуры, продолжается.

Напомним, 10 февраля в Германии прошла девятичасовая встреча советников лидеров стран "нормандского формата". Одной из целей Украины на этих переговорах стало мирное урегулирование военных вопросов, касающихся Донбасса. Однако сторонам снова не удалось согласовать итоговые документы, ведь российская сторона продолжает требовать соблюдения условий Минских соглашений в политической части.