"Тільки потужна армія": про що говорять Зеленський та Єрмак у Харкові на тлі вторгнення РФ

Президент просить не заважати українським військовим виконувати свою роботу

У Харкові у палаці спорту "Локомотив" у ці хвилини відбувається засідання РНБО та брифінг секретаря цієї організації Олексія Данилова, на яких присутні президент України Володимир Зеленський, голова ЗСУ Валерій Залужний, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та багато інших.

Харків для виїзного засідання обрали невипадково: він є прикордонною територією і розташований лише за кілька десятків кілометрів від Росії.

Почалося засідання з промови президента щодо організації національного опору та територіальної оборони в Україні на тлі накопичення військ РФ біля наших кордонів.

"Усі керівники на місцях повинні розуміти: є речі, які повинні втілювати в життя виключно військові. Винятково професіонали, яким можна допомагати, але краще не заважати. Тут немає місця для політики, інтриг та хаосу", — заявив Зеленський, закликаючи до повної взаємодії місцевих адміністрацій та Києва.

Далі слово взяв Єрмак, який розповів про результати переговорів у Берліні щодо агресії РФ. За його словами, усі учасники нормандського формату закликають до дипломатичного врегулювання проблеми. Також Єрмак каже, що найближчим часом вони активізують роботу ТКГ щодо Донбасу. А головне – процес переговорів із РФ триває.

"Лише потужна армія забезпечить безпеку нашої країни", — резюмував Єрмак.

У момент виходу новини засідання, де обговорюватимуть не лише безпеку, а й питання медицини та інфраструктури, продовжується.

Нагадаємо, 10 лютого у Німеччині відбулася дев’ятигодинна зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". Однією з цілей України на цих переговорах стало мирне врегулювання військових питань щодо Донбасу. Проте сторонам знову не вдалося погодити підсумкові документи, адже російська сторона продовжує вимагати дотримання умов Мінських угод у політичній частині.