Война с Россией: экс-главарь "ДНР" оценил, за какое время ВСУ разгромят боевиков

В случае прорыва фронта российская сторона продержится всего несколько часов

На временно оккупированные территории на востоке Украины нагнали представителей частных военных российских компаний и другое "разное добро", однако в случае массированной атаки военными Вооруженных сил Украины их хватит всего на несколько часов.

Такое заявление сделал бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) во время эфира на канале "Радар", сообщает Telegram-канал "donetchanyn".

По словам экс-главаря боевиков, на оккупированные территории украинского государства Россия согнала частных военных, которые в случае серьезного наступления представителей украинской стороны из состава ВСУ, будут разбиты за непродолжительный промежуток времени.

По мнению Гиркина, такая "армия" может помочь боевикам лишь частично "заткнуть дыру" и продержаться несколько часов, ведь у частных компаний нет оперативно-тактических ракет, авиации и тяжелой артиллерии, у украинской армии все это есть, и все это она применит в случае вторжения и прорыва фронта

Бывший командир также отметил, что ни одно легкое стрелковое оружие в таком случае не сможет изменить ход войны. Да, они смогут задержать противника, да, будут иметь возможность нанести достаточно большие потери, но не более того.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению народного депутата и секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину.