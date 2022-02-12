Війна з Росією: екс-главар "ДНР" оцінив, за який час ЗСУ розгромлять бойовиків

У разі прориву фронту, російська сторона протримається лише кілька годин

На тимчасово окуповані території на сході України нагнали представників приватних військових російських компаній та інше "різне добро", проте у випадку масованої атаки військовими Збройних сил України, їх вистачить всього лише на кілька годин.

Таку заяву зробив колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) під час ефіру на каналі "Радар", — повідомляє Telegram-канал "donetchanyn".

За словами ексватажка бойовиків, наразі на окуповані території української держави Росія зігнала приватних військових, які у випадку серйозного наступу представників української сторони зі складу ЗСУ, будуть розбиті за нетривалий проміжок часу.

На думку Гіркіна, така "армія" може допомогти бойовикам лише частково "заткнути діру" та протриматися кілька годин, адже у приватних компаній немає оперативно-тактичних ракет, авіація та важкої артилерії, натомість в української армії усе це є і все це вона застосує у випадку вторгнення та прориву фронту.

Колишній командир також наголосив, що жодна легка стрілкова зброя в такому випадку не зможе змінити хід війни. Так, вони зможуть затримати противника, так, матимуть можливість нанести досить великі втрати, але не більше того.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку народного депутата та секретаря комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну.