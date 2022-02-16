Скандал в горсовете Одессы: депутат от Партии Шария убирал украинские флаги (видео)

Чиновник забрал флаг со своего стола и с мест однопартийцев

В Одессе во время заседания сессии городского совета депутат демонстративно убрал со стола несколько украинских флагов.

Видеозапись, на кадрах которой видно, как депутат от Партии Шария Илья Фрейман забрал со столов государственную символику и отложил ее в сторону, была обнародована в Telegram-канале "Новости Одесса".

Как пишут местные СМИ, инцидент вызвал знатный скандал в горсовете. В частности, другие одесские депутаты, комментируя инцидент, подчеркнули, что возникшая в сессионном зале ситуация четко продемонстрировала отношение каждого и к государственному флагу, и к Родине. Самому же фигуранту скандала, нардепу Фрейману, было предложено показывать свою позицию во время голосований, а также научиться хорошим манерам.

Депутат убрал флаги Украины со стола

Стоит также отметить, что сам народный избранник Илья Фрейман свои действия в сессионном зале относительно украинской символики никак не комментирует.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время заседания парламента в Словакии депутат надругался над украинским флагом и облил водой его и двух депутатов, державших флаг.