Скандал у міськраді Одеси: депутат від Партії Шарія прибирав українські прапори (відео)

Чиновник забрав прапор зі свого місця та з місць однопартійців

В Одесі під час засідання сесії міської ради депутат демонстративно прибрав зі столу кілька українських прапорів.

Відеозапис, на кадрах кого видно, як депутат від Партії Шарія Ілля Фрейман забрав і столу державну символіку та відклав її в сторону, було оприлюднено у Telegram-каналі "Новости Одесса".

Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент викликав неабиякий скандал у міськраді. Зокрема, інші одеські депутати, коментуючи інцидент, наголосили, що ситуація, яка виникла у сесійній залі, чітко продемонструвала відношення кожного і до державного прапора, і до Батьківщини. Самому ж фігурантові скандалу, нардепу Фрейману, було запропоновано показувати свою позицію під час голосувань, а також навчитися гарних манер.

Депутат прибрав прапори України зі столу

Варто також відзначити, що сам народний обранець Ілля Фрейман, свої дії щодо української символіки ніяк не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час засідання парламенту у Словаччині депутат поглумився над українським прапором і облив водою його та двох депутатів, які тримали стяг.