Скандал у міськраді Одеси: депутат від Партії Шарія прибирав українські прапори (відео)
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Чиновник забрав прапор зі свого місця та з місць однопартійців
В Одесі під час засідання сесії міської ради депутат демонстративно прибрав зі столу кілька українських прапорів.
Відеозапис, на кадрах кого видно, як депутат від Партії Шарія Ілля Фрейман забрав і столу державну символіку та відклав її в сторону, було оприлюднено у Telegram-каналі "Новости Одесса".
Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент викликав неабиякий скандал у міськраді. Зокрема, інші одеські депутати, коментуючи інцидент, наголосили, що ситуація, яка виникла у сесійній залі, чітко продемонструвала відношення кожного і до державного прапора, і до Батьківщини. Самому ж фігурантові скандалу, нардепу Фрейману, було запропоновано показувати свою позицію під час голосувань, а також навчитися гарних манер.
Варто також відзначити, що сам народний обранець Ілля Фрейман, свої дії щодо української символіки ніяк не коментує.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час засідання парламенту у Словаччині депутат поглумився над українським прапором і облив водою його та двох депутатів, які тримали стяг.
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