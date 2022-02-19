"Украина – щит Европы": полный текст выступления Зеленского в Мюнхене

Зеленский призвал страны Запада помочь Украине, а не проводить провальную политику умиротворения агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Публикуем полный текст выступления президента Украины:

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза.

Дамы и господа!

Два дня назад я был в Донбассе, на линии разграничения. Юридически – между Украиной и временно оккупированными территориями. Фактически – разграничение между миром и войной. Где с одной стороны детский садик, а с другой – попадающий в него снаряд. С одной стороны школа, с другой – снаряд, прилетающий на школьный двор.

А рядом 30 детей. Дети. Идущие, нет – не в НАТО, а на уроки. У кого-то – физика. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, насколько бессмысленно звучат заявления о том, что эти обстрелы были со стороны Украины.

У кого-то – математика. Дети без калькулятора могут посчитать разницу – между количеством обстрелов в эти 2 дня и упоминаниями об Украине в Munich Security Report.

А у кого-то – история. И когда на школьном дворе появляется воронка, у детей возникает вопрос: неужели мир забыл свои ошибки ХХ века?

К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос "Зачем умирать за Данциг?" обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк и за десятки других городов Европы и мира. Ценой в десятки миллионов жизней.

Это ужасные уроки истории. Я только хочу убедиться, что мы с вами читали одни и те же учебники. А значит, все равно понимаем ответ на главный вопрос: как так случилось, что в 21-м веке в Европе снова идет война и гибнут люди? Почему она длится дольше Второй Мировой? Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен холодной войны? Для меня, утратившей часть территории страны, тысячи людей, и у границ которой сегодня стоит 150 тысяч российских военных, техника и тяжелое вооружение, так вот для меня – ответ очевиден.

Архитектура мировой безопасности хрупка. Устарела. Правила, о которых мир договорился десятки лет назад, больше не работают. Не поспевают за новыми угрозами. Не действенны для их преодоления. Сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса. Система безопасности медленная. В очередной раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере, аннексия Крыма и агрессия против моего государства.

ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя. Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымская платформа — формат, цель которого деоккупация Крыма и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует.

Три года назад, именно здесь, Ангела Меркель сказала: кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе! Аудитория аплодировала стоя. Но, к сожалению, коллективные овации не переросли в коллективные действия. И сейчас, когда мир говорит об угрозе великой войны, возникает вопрос: а осталось ли что подбирать? Архитектура безопасности в Европе и мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, пора строить новую систему. Человечество делало это дважды, уплатив слишком высокую цену – две мировые войны. У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью. И начать строительство новой системы до миллионов жертв. Имея давние уроки первой и второй мировой войны, а не собственный опыт возможной третьей.

Я говорил об этом. И на трибуне ООН. Что в 21 веке больше нет чужой войны. Что аннексия Крыма и война на Донбассе – это удар по миру.

И это не война в Украине, а война в Европе. Говорил на саммитах и форумах.

В 2019 году. В 2020 году. В 2021 году. Неужели мир наконец-то услышал в 2022-м?

Это уже не гипотеза, но еще не аксиома. Почему? Требуются доказательства. Более весомые, чем слова в твиттере или заявления в СМИ. Требуются действия. Именно миру, а не нам.

Мы будем защищать свою землю. Имея поддержку партнеров или нет. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать – это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать.

Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира. Где Украина 8 лет – щит. И 8 лет сдерживает одну из крупнейших армий мира. Которая стоит вдоль нашей, а не словацкой, венгерской, польской или румынской границ.

И грады летели в Мариуполь, а не в Милан. И после боев почти полгода разрушен аэропорт в Донецке, а не во Франкфурте, и горячо всегда на Авдеевской промке, а не на Монмартре. Прага и Вена не знают, что такое паспортизация. Брюссель и Копенгаген – комендантский час.

Ни одна страна Европы не знает, что такое ежедневные военные захоронения во всех регионах. Ни один европейский лидер — что такое регулярные встречи с семьями погибших.

Как бы там ни было, мы будем защищать свою землю – стоит у нас на границе 50 тысяч, 150 или миллион солдат любой армии. Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить сколько их. Надо сказать, сколько нас.

Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие. Завтра в Украине День Героев Небесной Сотни. 8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию Европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда. Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?

Это касается и НАТО. Нам говорят – дверь открыта. Но пока – посторонним вход воспрещен. Если не члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайший саммит в Мадриде.

РФ заявляет, что Украина стремится к вступлению в Альянс, чтобы вернуть Крым силовым путем. Радует, что слова "вернуть Крым" появляются в их риторике. Но они рассеянно читали статью 5 устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину, но только мирным путем.

Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывались не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках Нормандского формата, который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим.

Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках. Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин – мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине.

Неважно с участием четырех стран, семи, ста или непосредственно между Украиной и Россией. Что действительно важно – это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру. Мир и восстановление целостности в международно-признанных границах. И только так. И надеюсь, никто не думает об Украине как об удобном и вечном буфере между Западом и РФ, о новом Мюнхене 2.0. Этого не будет, этого никто не допустит

Иначе – кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга? Хочется верить в то, что Североатлантический договор и статья 5 будут более действенными, чем так называемый Будапештский меморандум.

За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан. Всего этого нет.

А значит – кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент, в первый раз. Но и Украина, и я делаем это в последний. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Я поручил министру иностранных созвать их. Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению.

Также я предлагаю созвать саммит государств – постоянных членов Совбеза ООН с участием Германии и Турции. В целях решения вызовов безопасности в Европе. И наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И фактически находимся в серой зоне — в вакууме безопасности.

Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину, ее устойчивость и обороноспособность. Начать дискуссию о предоставлении Украине четкой европейской перспективы, открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки. Быстрее принять решение относительно четких и обозримых временных рамок вступления в НАТО.

Всесторонне поддержать экономическую устойчивость и трансформацию в Украине. Создать для Украины план Маршала-2 – Фонд устойчивости и восстановления нашего государства. Наша страна ежегодно тратит 6% ВВП на безопасность и оборону, защищая не только себя, но всю Европу. Произвести эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессивных намерений РФ. Гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечение интеграции в европейский энергетический рынок. Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы.

Все эти вопросы нуждаются в ответах. И пока вместо них будет тишина – тишины не будет на фронте. На востоке Украины. То есть – в Европе. То есть – во всем мире. Надеюсь, это же наконец-то понимает и Европа, и целый мир. Если нет? Тогда я не знаю, как вы можете это объяснить трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третьей – всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени. Когда украинский разведчик, капитан Антон Сидоров, погиб в результате обстрела из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент своей жизни. Думаю он точно не понимает, какая адженда нужна кому-то для встречи, чтобы закончить войну. Но он точно знает ответ на вопрос, который я озвучил сначала. Он точно знает – кто из нас лжет. Вечная память ему. Вечная память всем погибшим на войне.

Вечный ад всем, кто не хочет его прекратить.

Вечная слава всем, кто сражается и продолжает бороться за мир и свободу!

Слава Украине!"

Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук поделился с "Телеграфом" своим мнением о том, что происходит на Донбассе и чего стремится Россия.