Порошенко лично блокирует поддержку авиаперевозок в Украине – министр инфраструктуры

Народный депутат Петр Порошенко блокирует принятие Верховной Радой решения о дополнительной поддержке авиаотрасли и ставит под угрозу выполнение авиаперевозок как таковых. Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы. Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов важные для государства решения блокируются", — написал Кубраков.

По словам министра, чтобы на фоне российской угрозы не произошло остановки авиаперевозок, 23 февраля депутаты должны были проголосовать за выделение дополнительных 800 млн гривен на поддержку ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь".

"Авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок. И именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений по пандемии Covid-19. На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз", — отметил Кубраков.

Он также напомнил, что недавно совместными действиями правительства, парламента и авиабизнеса удалось предотвратить остановку международного авиасообщения, увеличив страховые премии авиаперевозчикам.

"Небо открыто, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить разорение целой отрасли. К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и защитить интересы государства в непростые времена", — заявил Кубраков.

Позже в комментариях к посту в Facebook министр рассказал, что Петр Порошенко высказал категорическую позицию перед согласованием на бюджетном комитете. По словам Кубракова, многие депутаты ЕС готовы были проголосовать за поддержку авиаперевозчиков, однако позиция их лидера была принципиальной.