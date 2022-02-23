Британский министр пригрозил "надрать задницу" России: в соцсетях "пылает" (видео)

Министр напомнил Путину, как британцы "надрали задницу" русскому царю Николаю I

Глава Министерства обороны Великобритании заявил, что президент РФ Владимир Путин "пустился в полное безумие" в ситуации, которая сейчас сложилась вокруг украинского государства. Его речь вызвала большой шквал ненависти и обид в соцсетях со стороны российских пользователей.

Соответствующее заявление глава Минобороны Британии Бен Уоллес сделал в среду, 23 февраля, отметив, что Британия снова может "надрать задницу" России, как это было в 1853-1856 годах, во время Крымской войны, — пишет The Guardian.

Кроме того, министр добавил, что российский президент Путин сейчас делает ту же ошибку, что когда-то совершил царь Николай I, у которого не осталось ни друзей, ни союзников.

К сожалению, мы имеем назойливого противника в лице Путина, который полностью потерял смысл. Шотландская гвардия надорвала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин, в его не было ни друзей, ни союзников"., — заявил он.

Речь Главы Минобороны Британии Бена Уоллеса

Также Уоллес добавил, что в составе британской армии есть около тысячи военных, которые при необходимости готовы мгновенно отреагировать на кризис. Кроме этого, он заверил, что в ситуации, касающейся украинского государства, российский лидер Владимир Путин пустился "в полное безумие".

Между тем, пользователи соцсетей из России и Украины, которые являются противниками путинского режима, поддержали министра Уоллеса:

Реакция пользователей сети на речь главы Минобороны Великобритании

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