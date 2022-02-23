Британський міністр пригрозив "надерти дупу" Росії: у соцмережах "палає" (відео)

Міністр нагадав Путіну, як британці "надерли сідниці" російському царю Миколі I

Очільник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путин "пустився в повне безумство" у ситуації, яка наразі склалася навколо української держави, що викликало неабиякий шквал ненависті та образ у соцмережах з боку російських користувачів.

Про це глава Міноборони Британії Бен Уоллес заявив під час своєї промови у середу, 23 лютого, відзначивши, що Британія знову може "надерти сідниці" Росії, як було у 1853-1856 роках, під час Кримської війни, — пише The Guardian.

Окрім того, міністр додав, що російський президент Путін зараз робить ту саму помилку, яку колись вчинив цар Микола I, у якого не залишилося ні друзів, ні союзників.

"На жаль, ми маємо настирливого супротивника в особі Путіна, який повністю втратив глузд. Шотландська гвардія надірвала дупу цареві Миколі I в 1853 році в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову. Цар Микола I зробив ту ж помилку, що і Путін, у нього не було ні друзів, ні союзників.", — заявив він.

Промова Голови Міноборони Британії Бена Уоллеса

Також Уоллес додав, що у складі британської армії є близько тисячі військових, які, за потреби, готові миттєво відреагувати на кризу. Окрім цього він запевнив, що у ситуації, яка стосується української держави, російський лідер Володимир Путін пустився "в повне безумство".

Тим часом користувачі соцмереж з Росії та України, які є супротивниками путінського режиму, підтримали міністра Уоллеса:

Реакція користувачів мережі на промову глави Міноборони Британії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НАТО відреагувало на атаки бойовиків на Донбасі, наголосивши, що у Альянсі стурбовані поведінкою Росії та вважають це провокаціями.