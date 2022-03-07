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Пусть война их накормит: Зеленский призвал к новым санкциям против рф

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Владимир Зеленский Новость обновлена 07 марта 2022, 11:51
Владимир Зеленский

Агрессора надо остановить жестко, уверен украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров бойкотировать российский импорт и экспорт в связи с войной в Украине.

Об этом он заявил в рамках своего обращения днем 7 марта, сообщает "Телеграф".

Украинский лидер подчеркнул, что если российские военные который день не прекращают попытки захвата Украины, то нужно вводить новые санкции ради мира и прекращать давать деньги террористу.

"Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью.

Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит.

Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться.

Надо быть нравственными. И государствам, и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность.

Успех украинской армии. Свобода украинского народа. Принципиальность международных санкций.

Вот путь к миру", — заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул страны Запада в связи с их бездействием в вопросе войны в Украине.

Теги:
#Экспорт #Санкции #Импорт #Владимир Зеленский
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