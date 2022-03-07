Укр

В ЕС рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Шарль Мишель Новость обновлена 07 марта 2022, 16:20
Шарль Мишель

В Евросовете поделились новостями.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в европейском совете обозначили сроки рассмотрения украинской заявки на вступление в Европейский Союз.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что данный вопрос будут рассматривать в ближайшее время.

"Зявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться уже в ближайшие дни", — заявил Мишель.

Однако не все страны-члены ЕС согласны принять Украину в европейскую семью. По информации Bloomberg, Германия и Нидерланды выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Сообщается, что такого мнения придерживаются и ряд других стран Евросоюза.

Напомним, Европейский Союз ввел беспрецедентные санкции в отношении россии. К слову, санкционное давление будет усилено на рф. 6 марта в ЕС сделали несколько неприятных для Украины заявлений касательно выдачи нашей стране советских самолетов.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича, а в рф обновили свои условия к Украине.

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#Евросоюз #Шарль Мишель
Шарль Мишель
Политика
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