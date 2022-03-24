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Один из украинских министров подал в отставку: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Прилюдно Лещенко свой уход пока не комментировал Новость обновлена 24 марта 2022, 13:03
Прилюдно Лещенко свой уход пока не комментировал

Причина, по которой политик решил снять с себя полномочия министра, неизвестна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вскоре получит нового руководителя. Как официально стало известно в четверг, 24 марта, нынешний глава Минагро Роман Лещенко решил уволиться и подал прошение об отставке.

Об этом сообщил нардеп, постоянный представитель правительства в Кабмине Тарас Мельничук в своем Telegram.

Собираются ли поддержать желание Лещенко уйти с должности, пока неизвестно. В любом случае за его отставку должна проголосовать Верховная Рада, дабы увольнение состоялось.

Причины, из-за которых глава Минагро подал заявление, неизвестны. Публично чиновник пока никоим образом это не комментировал.

Интересно, что еще два дня назад, 22 марта, у него на странице в Facebook подавалась необходимая во времена войны информация, в том числе насчет расширения списка товаров, которые попадают под критический импорт. Тогда же Лещенко писал, что Минагрополитики полностью работает на победу Украины в войне и продолжит это делать до самого конца.

Отметим, что по предварительным оценкам правительства, Украине несмотря на войну все равно хватит запасов важных стратегических продуктов, чтобы в стране не начался голод. Проблемы с поставками товаров за границу не исключают, но своих граждан государство прокормит.

Теги:
#Украина #Россия #Отставка #Минагрополитики #Война #Роман Лещенко
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