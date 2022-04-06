Укр

Кремль хочет использовать мирные соглашения против Зеленского — разведка Эстонии о планах россии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Глава эстонской разведки Микк Марран Новость обновлена 06 апреля 2022, 11:13
Глава эстонской разведки Микк Марран

В Эстонии считают, что война в Украине продлится еще долго.

Генеральный директор эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран считает, что российские власти окончательно убедившись, что Киев им не взять, будут попытаться уничтожить Владимира Зеленского политически, а именно через мирный договор.

Об этом пишет издание Delfi.

Марран отмечает, что департамент внешней разведки внимательно следит и за происходящим в россии, и, по его словам, в ближайшее время прорывов на мирных переговорах россии и Украины не ожидается, а для Украины нет ничего хуже, чем плохой мирный договор.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет", — сказал глава эстонской разведки.

Также Марран добавил, что Путин делает все для того, чтобы правда о войне в Украине не дошла до россиян.

Как сообщалось ранее, психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды с провалившегося мифа про "один народ" и предположил, что теперь в россиянах будут раздувать огонь ненависти к украинцам и желания уничтожить их всех.

Теги:
#Эстония #Война #Разведка
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