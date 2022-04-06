Кремль хочет использовать мирные соглашения против Зеленского — разведка Эстонии о планах россии
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В Эстонии считают, что война в Украине продлится еще долго.
Генеральный директор эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран считает, что российские власти окончательно убедившись, что Киев им не взять, будут попытаться уничтожить Владимира Зеленского политически, а именно через мирный договор.
Об этом пишет издание Delfi.
Марран отмечает, что департамент внешней разведки внимательно следит и за происходящим в россии, и, по его словам, в ближайшее время прорывов на мирных переговорах россии и Украины не ожидается, а для Украины нет ничего хуже, чем плохой мирный договор.
"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет", — сказал глава эстонской разведки.
Также Марран добавил, что Путин делает все для того, чтобы правда о войне в Украине не дошла до россиян.
Как сообщалось ранее, психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды с провалившегося мифа про "один народ" и предположил, что теперь в россиянах будут раздувать огонь ненависти к украинцам и желания уничтожить их всех.
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