Кремль хочет использовать мирные соглашения против Зеленского — разведка Эстонии о планах россии

В Эстонии считают, что война в Украине продлится еще долго.

Генеральный директор эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран считает, что российские власти окончательно убедившись, что Киев им не взять, будут попытаться уничтожить Владимира Зеленского политически, а именно через мирный договор.

Об этом пишет издание Delfi.

Марран отмечает, что департамент внешней разведки внимательно следит и за происходящим в россии, и, по его словам, в ближайшее время прорывов на мирных переговорах россии и Украины не ожидается, а для Украины нет ничего хуже, чем плохой мирный договор.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет", — сказал глава эстонской разведки.

Также Марран добавил, что Путин делает все для того, чтобы правда о войне в Украине не дошла до россиян.

Как сообщалось ранее, психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды с провалившегося мифа про "один народ" и предположил, что теперь в россиянах будут раздувать огонь ненависти к украинцам и желания уничтожить их всех.