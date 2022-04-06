Миф про "один народ" рушится на наших глазах, нас, увы, ждут ещё большие зверства россиян - психолог

Россияне озлоблены крушением мифа о "братских народах" и это вызывает их злобу по отношению к украинцам

Статья "Что россия должна сделать с Украиной", которая вышла на официальном государственном пропагандистском ресурсе рф "РИА Новости", стала фактически признанием в том, что россияне готовы уничтожить украинцев как нацию. В этой статье буквально по пунктам расписан план геноцида украинцев. Главные тезисы собрали для вас здесь.

Психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды, еще недавно вещавшей о "едином народе".

Придется столкнуться с еще большими зверствами со стороны россиян

"Мы видим достаточно серьезный слом в идеологии российских СМИ. Ранее превалировала идея "одного народа". Ее высказывал путин, многие другие, она была на знаменах пропагандистов. Активно муссировалось, что русские и украинцы – один народ. Под это шло обоснование гипотетического объединения. Это была такая вот рабочая идеология. Четкий инструмент, который помогал достигать информационных, пропагандистских, идеологических целей", – поясняет Валентин Ким.

Сейчас же, подчеркивает он, мы становимся свидетелями того, как рушится эта идеология. Как к россиянам приходит, наконец, понимание того, что русские и украинцы – это не один народ.

"И самая первая реакция, которая по этому поводу проявляется у россиян, – это агрессия. Агрессия в ответ на то, что обрушился их миф, обрушилась идея, обрушилась картина мира. В их понимании мир оказался более агрессивным, коварным, "не русским". Отсюда – открытые призывы к уничтожению украинцев. Призывы, которые – не пустой звук, как показали последствия российской оккупации в Киевской области", – отмечает психолог.

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Валентин Ким уверен, что весь пропагандистский аппарат рф будет работать именно в ракурсе таких меседжей.

"И самое прискорбное, что это будет находить горячую поддержку у российской аудитории. Оскорбленной тем, что разрушена ее иллюзорная картина мира. Ее представление о нем. А сейчас граждане страны-агрессора ранятся осколками этого лопнувшего зеркала. Испытывают гнев, агрессию по этому поводу. И нам, думаю, придется столкнуться с еще большими зверствами со стороны россиян", – говорит психолог.

Необходимо готовиться к затяжной войне

По мнению Валентина Кима, украинцам в этой ситуации нужно объединяться, усиливать армию, быть готовыми к любым подлостям со стороны агрессора, окончательно сбросившего маску.

"А еще нам следует перестать тратить силы на попытки переубеждения россиян. Это – неэффективно, – уверен психолог. – Важно понять, что переубедить россиянина может только россиянин, что россия – это империя, которая распространяется вширь, но смотрит всегда только вовнутрь. Как социальная структура – россия не способна осознать чужие нарративы, чужие смыслы. Она может осознать появление каких-то новых смыслов только в ответ на свои собственные ощущения. И вот сейчас будет раниться, ей будет больно, она будет проявлять агрессию. А потом ощутит усталость. Вот тогда-то россияне начнут прислушиваться к своим ощущениям. В практическом смысле – начнут сомневаться: верной ли дорогой идем, всё ли правильно? Уже сейчас прорастают такие сомнения. Но пока это редкие цветочки".

Чтобы произошли коренные изменения в структуре российского общества, ему должно стать намного больнее, считает Валентин Ким. А это произойдет только тогда, когда лопнет российская экономика. Которая пока еще достаточно жизнеспособна.

"Поэтому лично нам необходимо готовиться к затяжной войне, затяжному конфликту. Лучше мы обманемся в этой подготовке – и россия развалится гораздо быстрее как империя, чем мы обманемся в своем оптимизме. Этот неоправданный оптимизм и так стоит нам очень дорого", – резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-президент россии, замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев публично заявил об отрицании "глубинного украинства".

Кроме того, у путина цинично назвали "фейком" зверства, которые устроили в Буче, Ирпене